В Ивано-Франковской области в палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв, пострадали люди.

Об этом сообщает в Facebook Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины во вторник, 28 декабря.

По данным министерства, в результате инцидента погибли два человека.

"Министерство здравоохранения приносит искренние соболезнования семьям погибших. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются и уточняются. На месте работают спасатели, 8 бригад экстренной медицинской помощи и представители регионального департамента здравоохранения", - говорится в сообщении МОЗ.

По данным сотрудников ГСЧС, трое больных из соседней палаты были спасены.

В Косивской больнице погибли люди после взрыва в реанимационной палате. Источник: Facebook/МОЗ Украины

Взрыв в реанимации больницы Ивано-Франковской области. Источник: ГСЧС

Ранее "Страна" сообщала, что в Борисполе у госпитализированного в реанимацию больного ковидом нашли гранату. По словам главврача, в лечебное учреждение пришлось вызвать полицейских. Граната оказалась шумовой. На данный момент пациент "разоружен", он продолжает находиться в реанимации. О причинах, которые заставили мужчину вооружиться гранатой перед госпитализацией, не сообщается.

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