В Черновцах рано утром в воскресенье, 26 декабря, в Рождественском городке на Соборной площади произошел пожар. В результате пострадала 17-летняя девушка.

Об этом сообщает издание "Молодой буковинец".

Очевидцы инцидента утверждают, что девушка пострадала во время тушения пожара, который вспыхнул в деревянном домике.

"На место происшествия прибыла бригада скорой помощи", - говорится в сообщения.

Медики рассказали, что у пострадавшей девушки термические ожоги лица и рук. Ее пришлось госпитализировать.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 14 декабря в Деснянском районе Киева горела квартира в восьмиэтажном доме. В ходе тушения огня пожарные спасли 13 человек, в том числе одного ребенка.

Кроме того, мы также писали, что в городе Каменское Днепропетровской области в жилой пятиэтажке взорвалась газовоздушная смесь. В результате произошел пожар. Один человек пострадал. Происшествие произошло вечером в понедельник, 20 декабря, в квартире на четвертом этаже на площади 50 квадратных метров.

"Страна" также писала, что 25 декабря около 12:00 в с. Ниновичи Червоноградского района Львовской области произошел взрыв газа в жилом доме. В результате пострадали 5 человек, а дом был полностью разрушен. К