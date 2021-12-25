В результате взрыва пострадали 5 человек. Фото: ГСЧС

Сегодня, 25 декабря, около 12:00 в с. Ниновичи Червоноградского района Львовской области произошел взрыв газа в жилом доме. В результате пострадали 5 человек. 

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Львовской области.

"25 декабря в 11:50 в ГСЧС поступила информация, что в с. Ниновичи Червоноградского района в одноэтажном деревянном частном жилом доме произошел взрыв (предварительно газовоздушная смесь). В результате пострадали 5 человек. На месте производится осмотр пострадавших работниками скорой медицинской помощи", - сказано в сообщении. 

Пресс-служба спасателей также добавила, что в результате взрыва дом был полностью разрушен. К работе привлечены 8 сотрудников ГСЧС. 

В селе подо Львовом взорвался газ в доме. Скриншот поста ГСЧС

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 14 декабря в Деснянском районе Киева горела квартира в восьмиэтажном доме. В ходе тушения огня пожарные спасли 13 человек, в том числе одного ребенка.

Кроме того, мы также писали, что в городе Каменское Днепропетровской области в жилой пятиэтажке взорвалась газовоздушная смесь. В результате произошел пожар. Один человек пострадал. Происшествие произошло вечером в понедельник, 20 декабря, в квартире на четвертом этаже на площади 50 квадратных метров.

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