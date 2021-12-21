В городе Каменское Днепропетровской области в жилой пятиэтажке взорвалась газовоздушная смесь. В результате произошел пожар. Один человек пострадал.

Об этом говорится в оперативной сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Происшествие произошло вечером в понедельник, 20 декабря, в квартире на четвертом этаже на площади 50 квадратных метров. Спасатели рассказали, что взрыв повредил межкомнатные перегородки, перегородки между двумя квартирами и частично - перекрытия между четвертым и пятым этажами (там есть незначительные трещины), а также имущество в двух квартирах.

Около 50 минут сотрудники ГСЧС тушили пожар. Всего с пламенем боролись 12 спасателей.

Ранее мы писали, что в Одессе в доме произошел взрыв газа. Площадь разрушения составила 150 квадратных метров. Спасатели из-под завалов деблокировали 2 жителей дома.

Также сообщали, как в Киеве взрыв газа разрушил два дома.

Кроме того, писали, что в Донецкой области в жилом доме взорвался тротил. В результате катастрофы погибла женщина и пострадали два человека, которые получили рваные раны конечностей ног и лица.