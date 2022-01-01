В новогоднюю ночь, 1 января, в Кривом Роге пожарным пришлось срочно спасать двух пенсионеров, которые оказались заблокированы в квартире из-за возгорания. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

На восьмом этаже девятиэтажного дома на улице Миколи Свитальського загорелась трехкомнатная квартира, в которой находилась семейная пара пожилых людей. Огонь распространился на входную дверь, поэтому супруги оказались заблокированными в задымленной квартире. Они ждали прибытия пожарных на балконе.

В результате возгорания было повреждено домашнее имущество и входные двери. Общая площадь пожара составила 10 кв. м.

В результате происшествия мужчина 1953 года рождения и женщина 1961 года рождения госпитализированы в Криворожскую городскую клиническую больницу №2 с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения.

К тушению возгорания были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Напомним, в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины давали советы, как избежать пожароопасных ситуаций в праздничные дни.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве объяснили украинцам, как накрыть новогодний стол без проблем для пищеварения.