Министерство здравоохранения Украины вместе с Государственной службой чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) инициируют обучение по правилам обращения с кислородом в медучреждениях после смертельного пожара в больнице на Ивано Франковщине.

Об этом сказал первый заместитель главы Минздрава Александр Комарида в ходе рабочей поездки в Центральную районную больницу города Косов, сообщает пресс-служба ведомства.

Он заявил, что пожар в больнице на Ивано-Франковщине "стал для всех очень дорогим уроком".

"Теперь мы должны быть уверены, что такого не повторится, поэтому призываю всех медицинских работников приобщаться к мероприятиям, которые будет проводить Минздрав и ГСЧС, и постоянно помнить о правилах противопожарной безопасности. Мы не можем подвергать опасности людей, которые приходят к нам за помощью и лечением", - сказал Комарида.

Замглавы Минздрава также встретился с семьями погибших при пожаре. По его словам, правительство готово оказать финансовую и психологическую поддержку родственникам погибших.

В Минздраве добавили, что в настоящее время больница в Косове работает в обычном режиме, другие отделения, кроме реанимации, не пострадали во время пожара.

Напомним, пожав в больнице в Косове на Ивано-Франковщине произошел 28 декабря. Огонь мгновенно охватил все помещение реанимации на первом этаже здания. Трое человек погибли во время пожара: две женщины и мужчина - лежачие больные, которые в это время находились в палате. Спустя некоторое время в больнице умерла санитарка, которая получила в результате ЧП 90% ожогов тела.

По версии спасателей, причиной трагедии стали кислородный баллон, халатность медиков и поминальная свеча. После трагической гибели одного из пациентов больницы от Сovid-19 один из сотрудников заведения по традиции поставил заупокойную свечу. От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате и возник пожар.