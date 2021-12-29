В украинских больницах продолжают взрываться кислородные баллоны и убивать людей.

В реанимации ковид-госпиталя городка Косов в Ивано-Франковской области произошел пожар, трое человек погибли, две женщины и мужчина – это лежачие больные, которые в это время находились в палате. Серьезно обгорели четверо медиков.

Огонь вспыхнул около десяти вечера 28 декабря на первом этаже здания. Огонь мгновенно охватил все помещение.

Еще трех больных из соседней палаты спасли, а всего медики смогли эвакуировать к приезду спасателей 12 человек.

По версии спасателей, причиной трагедии стали кислородный баллон, свеча и халатность медиков.

Как выяснили эксперты, в реанимации работали одновременно пять кислородных концентраторов, в воздухе было слишком много кислорода.

"В тот день умер один из ковидных пациентов, медики поставили заупокойную свечу. От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате мгновенно загорелось медицинское оборудование, ткань и другие предметы. В таких условиях быстрого распространения пожара было не избежать", - сообщили в ГСНС в Ивано-Франковской области.

"Не исключено, что кислородная аппаратура была неисправна. Но был и источник зажигания - свеча", - добавил в беседе с нами в. о. начальника ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Игорь Оксентюк.

Источник "Страны" в правоохранительных органах Ивано-Франковской области склоняется к версии о поломке баллона. А свеча только усугубила ситуацию.

"Нужно проверять термины эксплуатации. В Украине заправляют баллоны еще советских времен, и на которые нет сертификатов и техосмотра. По правилам их надо списывать", - говорит источник.

В больнице Косова от обвинений открещиваются и уверяют, что придерживаются правил безопасности.

Это не первый подобный случай. В начале года во время взрыва в ковид-больнице в Черновцах погибли два пациента.

Тогда тоже взорвался кислородный баллон.

Врач-реаниматолог из Ивано-Франковска Иван Ифтимичук уверен, что все дело в технике, и что подобные трагедии могут случиться еще не раз. По его словам, в больнице нет специалистов, которые должны регулярно проверять состояние кислородной аппаратуры.

"Также электропроводка в больнице и приборы электрической защиты совершенно не соответствуют требованиям. Там предохранители еще с 70-годов прошлого века. Некоторые электрощитки вообще развалившиеся. Еще вопрос, понимают ли требования для медицинских учреждений энергетик больницы и электрик. В некоторых заведениях я видел, как электрик силовой кабель старательно запихивал в полный короб с кабелями для компьютерной сети больницы", - говорит нам Ифтимичук.