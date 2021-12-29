Экс-госсекретарь Министерства охраны здоровья (МОЗ) Артем Янчук, которого уволили, пока он был в декрете, через суд восстановился в должности.

Об этом сообщается в распоряжении Кабинета министров Украины во вторник, 28 декабря.

Согласно распоряжению Кабмина, уволенного госсекретаря Минздрава Артема Янчука 28 декабря по указу премьер-министра Дениса Шмыгаля восстановили в должности по решению суда.

Известно, что Артем Янчук был госсекретарем еще при Ульяне Супрун, экс-главе МОЗ. Его уволили в октябре 2019 года.

Артем Янчук оспорил свое увольнение, поскольку на тот момент был в декрете (отпуске по уходу за ребёнком до трех лет).

По решению суда госсекретаря МОЗ Янчука восстановили в должности.

Ранее "Страна" сообщала, что суд восстановил в должности попавшего под люстрацию в 2014 году прокурора с выплатой 4,5 млн гривен компенсации. В своем решении суд удовлетворил требования истца, а указ генпрокурора о его увольнении признал противоправным.

Также мы писали, что двух работников "Укрэксимбанка" восстановили в должностях после нападения на журналистов "Схем".