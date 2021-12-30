Число жертв взрыва и пожара в реанимации Косовской центральной районной больницы увеличилось. Скончалась одна из санитарок, которая в результате ЧП получила 90% ожогов тела.

Об этом сообщает "Галицкий Корреспондент".

Медицинский директор Ивано-Франковской областной клинической больницы подтвердил смерть женщины. Также стало известно, что погибшая получила 90% ожогов тела.

Всего после пожара госпитализировали трех медиков. Двое из них - в критическом состоянии. Одного из пострадавших самолетом доставили в Киев.

Напомним, ране мы писали о том, что 28 декабря в Ивано-Франковской области в палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв, после которого начался пожар. Трое пациентов больницы скончались в результате пожара, один - умер из-за коронавируса.

Также мы писали о том, что причиной взрыва и смертельного пожара в реанимации больницы под Ивано-Франковском стала заупокойная свеча, которую поставили в палате после смерти одного из пациентов.

"Страна" подробно разбиралась, что произошло в ковид-больнице на Ивано-Франковщине, где погибли люди.