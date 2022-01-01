В Колорадо природные пожары уничтожили сотни домов, тысячи людей эвакуированы. Видео
В американском штате Колорадо природные пожары разрушили почти тысячу домов и стали причиной эвакуации десятков тысяч людей. Быстрому распространению пламени поспособствовал сильный ветер.
Об этом сообщает ВВС.
Пожары начались в округе Боулдер, к северу от Денвера. При этом губернатор Джаред Полис считает "новогодним чудом", что не было зарегистрировано ни одной смерти.
Однако огонь нанес большой материальны урон: была разрушена почти тысяча домов. В городах Луисвилл и Супериор около 30 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои жилища.
Возгорание произошло на фоне сильной засухи, и огонь распространился из-за сильного ветра скоростью 169 км/ч. В то время как предыдущие пожары в Колорадо были в сельской местности, эти последние - в пригородных зонах.
Некоторые из пожаров возникли, когда линии электропередач обрушил порывистый ветер. Они быстро переросли в самые разрушительные лесные пожары в современной истории штата.
В пятницу утром в местах пожаров начал падать снег, который дал некоторую отсрочку пожарным. Те ожидают, что оставшиеся очаги скоро потухнут.
This video from Colorado’s Marshall fire is terrifying. pic.twitter.com/AWqBvs9lWX— philip lewis (@Phil_Lewis_) December 31, 2021
Apocalyptic views of the #MarshallFire in Louisville, Colorado. Mind boggling what has happened today. #COwx pic.twitter.com/D4RRdhMXGU— US StormWatch (@US_Stormwatch) December 31, 2021
Our neighborhood right before it burned to the ground pic.twitter.com/eZzspagZdQ— WildFire (@WildFlowerSeed_) December 31, 2021
Напомним, летом сильные пожары охватили Турцию и греческий полуостров Пелопоннес.
Также сообщалось, что ответственность за пожары на курортах в Турции взяли на себя курды.