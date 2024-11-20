По Курской области в районе поселка Марьино был нанесен удар британскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования Storm Shadow.

Об этом сначала сообщили российские телеграм-каналы.

По их информации, ракеты были сбиты, а всего было выпущено до 12 ракет.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале написал о сбитии двух ракет, не уточнив их тип.

"Две украинские ракеты сбиты днём силами ПВО в Курской области", - сказано в публикации.

Обстрел Марьино Курской области попал на видео. На кадрах слышны взрывы.

Также телеграм-каналы написали, что удар ВСУ ракетами Storm Shadow наносился в районе исторической усадьбы князей Барятинских в Курской области, где сейчас размещается санаторий, принадлежащий управделами президента РФ.

Украинские каналы предполагают, что рядом с усадьбой расположен подземный командный пункт, который и был целью ракет.

Вскоре и западные СМИ также написали, что Украина сегодня впервые ударила по территории РФ ракетами Storm Shadow.

Об этом сообщили со ссылкой на западные источники агентства Bloomberg, Reuters и газета Telegraph.

Они тоже заявили, что атака произошла по Марьино Курской области. По их данным, ракеты били по военным целям.

Ранее днем британская газета The Times написала, что США, возможно, сняли свои ограничения на использование дальнобойных Storm Shadow по территории РФ.

Напомним, вчера Украина нанесла первый удар по РФ американскими ATACMS. Министерство обороны России подтвердило этот удар.