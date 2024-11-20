США, возможно, сняли свои ограничения на использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow по территории РФ.

Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники.

Великобритания сама не может разрешить дальнобойные удары по России своими ракетами, поскольку США предоставляют навигационные данные, позволяющие боеприпасам лететь низко над землей на расстояние до 240 км.

На изменение позиции Вашингтона намекают собеседники издания и высказывания британского премьер-министра Кира Стармера.

"Мы должны гарантировать, что Украина будет иметь то, что ей нужно, пока это необходимо для победы в этой войне. Я не собираюсь вдаваться в оперативные вопросы, потому что, если я это сделаю, победителем будет только один, и это будет Владимир Путин", - сказал Стармер.

Напомним, вчера Украина нанесла первый удар по РФ американскими ATACMS. Министерство обороны России подтвердило этот удар. Оно заявило, что были сбиты пять ракет ATACMS и еще одна - повреждена.

В то же время источник агентства Reuters в Пентагоне сообщил, что Украина выпустила по России восемь ракет ATACMS, и из них ПВО удалось сбить лишь две.