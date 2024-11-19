Представитель власти России дал первый официальный комментарий по поводу информации о том, что Украина уже нанесла удар американскими дальнобойными ракетами по Брянской области.

Заявление по этому поводу сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на выступлении в Рио-де-Жанейро по итогам саммита "Группы двадцати".

Лавров озвучил следующие тезисы:

"Удары по Брянской области ракетами ATACMS - сигнал, что Запад хочет эскалации".

Москва не может точно подтвердить сведения о том, что США приняли решение об ударах дальнобойными ракетами по территории РФ.

В Москве надеются, что на Западе "прочитают обновленную ядерную доктрину РФ во всей ее полноте".

В России считают ответственной позицию канцлера Германии Олафа Шольца по поводу поставок Киеву ракет Taurus и нанесения ударов по РФ. (Как известно, Шольц отказывается разрешать то и другое.)

Напомним, о том, что Украина уже нанесли удары дальнобойным оружием по Брянской области, сначала сообщил украинский журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники.

Затем эту информацию подтвердило Минобороны РФ. Украина официально удар не комментировала.