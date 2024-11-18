Министерство иностранных дел РФ заявило об "ощутимом" ответе в случае ударов западными ракетами по территории России.

Об этом сказала спикер ведомства Мария Захарова.

"Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта. Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым", - заявила Захарова.

При этом, комментируя информацию о вероятном разрешении Джо Байдена на удары "дальнобоем", она добавила, что "неизвестно, опираются ли данные вбросы на официальные источники".

Напомним, ранее РФ изменила свою ядерную доктрину, по которой теперь можно наносить ядерные удары в ответ на неядерные по ее территории при участии западных стран.

Тем временем председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о возможности ударов по Украине новым оружием, которое ранее не применялось в войне, в ответ на дальнобойные удары по РФ западным дальнобойным оружием.

О том, как Москва может ответить на такие удары, мы писали в отдельном материале.