В Москве заявили о возможности ударов по Украине новым оружием, которое ранее не применялось в войне, в ответ на дальнобойные удары по РФ западным дальнобойным оружием.

Об этом председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, в случае дальнобойных ударов "Россия вынуждена будет ответить".

"Как - это вопрос к Министерству обороны. Но ясно, что ответ будет! Применение дальнобойного оружия не поменяет ситуацию на поле боя, но усугубит судьбу Украины и ее будущее. Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла", - написал спикер Госдумы.

Напомним, ранее РФ изменила свою ядерную доктрину, по которой теперь можно наносить ядерные удары в ответ на неядерные по ее территории при участии западных стран.

Между тем в Белом доме по-прежнему официально не подтверждают, но и не опровергают сообщения о предоставлении разрешения Украине на удары дальнобойными ракетами по территории РФ.

"Соединённые Штаты на протяжении всего конфликта чётко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя, включая значительное обострение, связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели", - заявил заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер.

Каким может быть ответ РФ на удары дальнобойным оружием, мы разбирались в отдельном материале.