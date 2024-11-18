Ещё одно западное издание пишет, что решение уходящего президента США Джо Байдена снять запрет на "дальнобой" касается только Курской области России. Разрешение довели до сведения Украины примерно три дня назад.

Об этом сообщает сайт Axios.

По словам источника, мотивом было желание удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в Россию.

"Американские чиновники надеются, что если северокорейские войска в Курске будут атакованы, Пхеньян может пересмотреть свое решение об отправке войск в Россию, и российское контрнаступление в Курске провалится", - говорится в статье.

О том, что приоритетной целью ракет ATACMS в Курской области могут стать северокорейские войска, вчера писала и газета The New York Times.

Значит ли это, что удары будут наноситься только по ним, а объекты РФ затронуты не будут - не уточнялось.

Мы разбирались в последствиях вероятного решения Байдена в отдельном материале.

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