Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о разрешении президента США Джо Байдена на удары западными ракетами дальнего поражения по российской территории.

Этого вопроса президент коснулся в ходе традиционного вечернего обращения.

Получения такого разрешения Зеленский прямо не подтвердил.

"Сегодня многие СМИ говорит о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно", – сказал президент.

Ранее мы анализировали, что значит разрешение Запада на дальнобойные удары по РФ и какие у этого будут последствия. Едва ли такие удары кардинально поменяют ситуацию на фронтах российско-украинского конфликта, но точно ухудшат отношения между Москвой и партнёрами Киева.

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