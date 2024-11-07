Россия нарастила производство дальнобойных беспилотников и теперь может выпускать до 50 штук в сутки. Об этом в эфире телемарафона заявил эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце.

По его словам, прогнозируется выход на ежедневное производство до 90 "Шахедов".

"Если в начале года говорилось, что россияне могут самостоятельно производить 10-11 "шахедов" в сутки, летом было 17, а по последним данным речь идет об около 50 единиц в сутки. И по разным прогнозам это количество может составить до 80-90 единиц, что очень большое количество", - добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия этой осенью использует в 10 раз больше "Шахедов", чем год назад.

ПО данным ВСУ, за октябрь по Украине были запущены 2023 дрона, из которых сбили 1185.

Война в Украине идет уже 986-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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