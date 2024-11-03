В последнее время налеты российских дальнобойных дронов стали интенсивнее, а сбивать их стали гораздо меньше, чем раньше.

Это видно даже по официальной статистике, которую публикует ВСУ. По ней, сбивается около половины беспилотников. За октябрь, к примеру, были запущены 2023 дронов, из которых сбили 1185.

За сентябрь картина была совсем иной: Украина сбила 1107 из 1339 "Шахедов" (согласно анализу ресурса Армія Inform, который принадлежит Минобороны).



"Сбивание Шахедов усложнилось из-за низкой высоты полета и смены российской тактики", - объяснил ситуацию глава "Центра по борьбе с дезинформацией" при СНБО Андрей Коваленко.

В киевской военной администрации заявляют о том же - что в последнее время беспилотники, заходя на город, разделяются на единичные цели и атакуют на сверхмалых высотах. Причем отдельные дроны намеренно летят в "некоторые зоны", чтобы отвлечь на себя внимание мобильных групп.

"Основная цель – максимально запутать силы и средства противовоздушной обороны. Они пытаются сделать так, чтобы мобильные группы перемещались, таким образом создав себе коридоры для прохода следующих волн", – заявил представитель КГВА Михаил Шаманов.

При этом обращает на себя внимание тот факт, что как раз в Киеве власти неизменно заявляют о том, что все "Шахеды" сбиваются. То есть, эта новая тактика в таком случае не объясняет, почему статистика по сбитиям дронов резко пошла вниз.

Еще одна версия - что часть беспилотников стала "приземлять" РЭБ. В сводках Воздушных сил значительное число беспилотников значатся как "локационно потерянные".

Как пояснил бывший советник Банковой Арестович, это значит, что дроны упали на землю, и дальнейшая их судьба неизвестна (с высокой вероятностью, не нанеся крупного ущерба). Арестович связывает такие падения с воздействием радиопомех. Но официально это не подтверждалось. Хотя, судя по недавней публикации "Страны", системы РЭБ на границе работают действительно интенсивно.

В то же время сами украинские власти в лице того же ЦПД признают снижение количества уничтоженных "Шахедов". Не уточняя при этом, что часть из них "сбивает" РЭБ. То есть, ухудшение ситуации налицо.

По еще одной версии, причиной снижения эффективности украинской ПВО стал перевод ее солдат в пехоту. Об этом вчера заявила нардеп Марьяна Безуглая.



По ее словам, дефицит солдат на передовой таков, что в штурмовики забирают даже военных из расчетов ЗРК Patriot. А попутно и медиков из тыловых госпиталей.

Но есть еще один объективный фактор, который может вести к падению результатов работы ПВО. Это увеличение количества самих "Шахедов".

Еще в сентябре их стало заметно больше, а сами атаки стали ежедневными, чего не было еще за всю войну. А октябрь вообще поставил рекорд по числу выпущенных по Украине дронов.

Очевидно, что чем больше целей, тем сложнее их сбивать. И тем больше у россиян возможностей применять различные схемы по обходу или запутыванию украинской ПВО.

В конечном счете это значит, что РФ смогла существенно нарастить производство "Шахедов". Украина же, несмотря на заявления о многократном росте производства беспилотников, атак такой интенсивности по России - 50-100 дронов ежедневно - пока позволить себе не может.