Многие жители северной части Киевской области внезапно "переселились" в Беларусь.

Изменение геопозиции в мобильных телефонах на Гомель и Мозырь обнаружили, в частности, жители нескольких сел Вышгородского района (к примеру, Старых и Новых Петровцев). Еще у части людей геолокация сбилась, но не так радикально. Скажем, вместо Новых Петровцев отображался Дымер Вышгородского района. Смартфоны меняют геолокацию уже два дня подряд.

"Моя геолокация изменилась на Мозырь. По Гугл-карте, я нахожусь на улице Ленина, неподалеку от Мозырьского замка", - рассказала "Стране" жительница Новых Петровец Марина.

Житель расположенного неподалеку коттеджного городка Александр говорит, что был сильно удивлен, когда ему на телефон пришло сообщение, что его собака находится в Гомеле. "На собаке был ошейник, который передает данные о ее местонахождении. Меня на тот момент дома не было, поэтому я сильно удивился такому перемещению пса, и даже попросил соседей проверить обстановку", - говорит Александр.

Кроме того, у тех, чьи телефоны поменяли геолокацию на беларусскую, автоматически перевелись часы на час вперед. Поэтому люди встали по будильнику на час раньше, чем планировали. И многие, не заметив "подмены" уехали по делам или на работу слишком рано.

К примеру, владелец магазина возле Вышгорода Николай открыл торговую точку на час раньше. "Но, самое интересное, что и люди начали заходить пораньше на утренний кофе, потому что у них также телефоны показывали "белорусское" время. Поэтому "ошибка" обнаружилась уже только к обеду, когда все начали сверять геолокации и время", - говорит Николай.

Военные говорят, что "переселения" связаны с работой РЭБ. "РЭБ меняет координаты, когда глушится сигнал, они сбиваются. Расчет такой, что, когда ракета или дрон летит на цель, а на месте нет соответствующих координат, они просто "теряются"", - рассказал военный ВСУ Сергей, служащий в силах ПВО.

То есть, мобильные телефоны людей просто попадают "под раздачу". Но координаты геолокации, по словам Сергея, меняются далеко не всегда, даже если работает РЭБ.

"Такой эффект дает только мощная установка", - пояснил военный.

Эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич также говорит, что "ошибки" с геолокацией - с высокой долей вероятности связаны с работой средств подавления GPS-навигации (то есть, РЭБ).

"Думаю, недавние новости о "Шахедах", который зачем-то улетали на территорию Беларуси, объясняются именно такого рода противодействием украинской РЭБ", - говорит Химич.

Чтобы избежать неудобств, связанных с хаотичным переведением часов, эксперты советуют выбрать настройку показа времени по конкретному региону, в частности, по Киеву. Тогда будет отображаться украинское время, даже при временном "переселении" абонента в Беларусь.