Россияне стали применять дроны на оптоволоконном кабеле, которые не могут нейтрализовать никакие украинские средства РЭБ.

Об этом сказал в эфире телемарафона командир экипажа БПЛА 4-й бригады НГУ Андрей Отченаш с позывным Отче.

"Это более редкий вариант, он более целенаправленный на какую-то определенную цель. Его основной плюс - это то, что система РЭБ пока не может его "потушить", потому что вся связь держится на условной "нити", которая тянется на 5 километров", - рассказал Отченаш.

Он добавил, что россияне не испытывают дефицита в дронах и вылетают на них каждые 15 минут, не давая порой даже сходить в туалет. ВСУ же превосходят РФ в качестве пилотирования.

В начале сентября об использовании дронов с оптоволокном писал западный эксперт Юлиан Репке. Немецкий специалист сделал такой вывод на основании видео, на котором дрон уничтожает австралийский БТР Bushmaster в Курской области.

А недавно американская пресса писала об использовании российскими войсками нелегальных терминалов Starlink, что улучшает координацию во время наступлений, позволяет совершать больше вылетов беспилотниками и наносить удары точным артиллерийским огнем.