Нелегальные терминалы Starlink помогают российской армии продвигаться в Украине. Об этом пишет The Washington Post.



Как пишет издание, использование российскими войсками Starlink улучшает координацию во время наступлений, позволяет совершать больше вылетов беспилотниками и наносить удары точным артиллерийским огнем.

При этом терминалы, которые позволяют командирам наблюдать за полем боя с помощью дронов и обеспечивают безопасную связь между солдатами, подпадают под действие санкций, запрещающих поставку Москве американских электронных устройств.



"Однако существует черный рынок, через который россияне получают терминалы Starlink. Их распространение - важный фактор их недавних успехов в ходе наступления в Донбассе. Украинские офицеры из подразделений в Донецкой области рассказывают, что Москва сократила технологический разрыв, сделав свои силы более координируемыми, увеличив количество и точность атак. Все это вызывает недовольство Киева Илоном Маском - переменчивым руководителем компании SpaceX, которой принадлежит технология Starlink. Украинские военные прямо критикуют предпринимателя за то, что тот не принял достаточных мер, чтобы пресечь незаконное использование технологии, утверждая, что Маск, похоже, благосклонно относится к России", - пишет издание.

По словам украинских солдат, теперь россияне стали зеркально отражать действия Украины, используя Starlink аналогичным образом.

"Они просто подавили нас", - говорит офицер 72-й механизированной бригады, которая обороняла район Угледара с 2022 года, а недавно была вынуждена отступить.

Он назвал использование Россией системы Starlink одним из важных факторов, наряду с нехваткой живой силы и вооружений, которые ускорили падение Угледара.



При этом издание отмечает, что Киев и Вашингтон сталкиваются с трудностями в решении проблемы использования Россией Starlink, особенно в свете технической сложности отказа в доступе к сети Starlink без ущерба для украинских войск.

Терминалы Starlink распространялись по российским позициям более год, но только в последние несколько месяцев их влияние стало по-настоящему ощутимым. Россияне стали использовать их для координации наступлений. Украинские военные, управляющие разведывательными дронами под Новородовкой около Покровска, рассказали, что заметили Starlink на российских позициях в прошлом месяце.

"Starlink может как отключать отдельные терминалы по их идентификационным номерам, так и блокировать зоны приема сигнала - это называется "геозонированием". При этом источник в Starlink утверждает, что компания технически способна определять местоположение активных терминалов по их сигналам со спутников, но на практике обнаружить пользователя на переднем крае зоны боевых действий, где действуют украинские и российские войска, бывает непросто. Директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон говорит, что усилия США по ограничению использования Россией не выглядят чрезвычайно эффективными, отчасти из-за смещения линии фронта: "Украинские войска сейчас находятся на территории России. Где именно проходит линия фронта? Если провести линию, где технология работает, а где нет, то, по сути, вы не даете украинцам перейти в наступление. Есть и другие методы борьбы с нелегальными терминалами, говорит Тодд Харрисон, эксперт по безопасности Американского института предпринимательства. По его словам, один из вариантов - это сбор Киевом и Вашингтоном идентификаторов терминалов и предоставление их компании SpaceX с просьбой о запрете доступа. Но украинские солдаты пока не видят доказательств, что какие-либо из этих методов контроля действительно приносят пользу на фронте. Украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказывает, что использование Starlink в российских операциях только расширяется. По его словам, в последние недели были обнаружены большие беспилотники с терминалами внутри - новая функция, которая позволяет им оставаться на связи с пилотом и с большей точностью наводиться на цель", - пишет The Washington Post.

Ранее издание Defence Express сообщало, что РФ установила системы Starlink от SpaceX на свои беспилотники "Шахед-136".

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