Этой ночью Киевскую область россияне атаковали ударными БПЛА. Погибла женщина. Повреждены жилые дома.

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Из-за падения обломков сбитого "Шахеда" погибла женщина 1968 года рождения. Также пострадал мальчик 13 лет, в госпитализации он не нуждается.

Всего в области повреждены обломками 15 частных домов, 3 магазина, многоквартирный дом в четырех районах.

Сообщалось о прилетах в Ирпенском, Бориспольском и Обуховском районах.

В ГСЧС сообщают, что в Ирпене загорелся двухэтажный гараж хостела. В Обуховском районе ликвидировано возгорание кровли жилого дома.

Также в двух районах загоралась трава, но была потушена.

Напомним, в Днепре в результате ракетных ударов РФ погибли три человека, среди них ребёнок.

Война в Украине идет уже 974-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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