Сегодня днем россияне ударили баллистической ракетой по припортовой инфраструктуре в Одессе. Один человек погиб, восемь ранены.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Все пострадавшие - работники припортовой инфраструктуры, граждане Украины.

Повреждения получили гражданские суда: "NS Moon" под флагом Белиза и сухогруз под флагом Палау "OPTIMA". Ровно неделю назад это же судно уже было повреждено обстрелом.

Поврежден склад с зерном.

Ранее Bloomberg писал, что стоимость страховки судов, проходящих через украинские морские порты в Черном море, резко выросла за неделю из-за участившихся российских атак.

Накануне во время российского обстрела повреждения получило гражданское судно под флагом Панамы – контейнеровоз "Shui Spirit". Погибли пять украинцев, пострадали девять.

Война в Украине идет уже 964-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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