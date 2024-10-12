Стоимость страховки судов, проходящих через украинские морские порты в Черном море, резко выросла за неделю из-за российских атак.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Цена страховки повысилась до более чем 1% от стоимости судна. Это превышает показатели прошлой недели, когда она составляла примерно 0,75 процента. То есть для судна стоимостью 50 миллионов долларов страховка увеличилась на 125 000 долларов за рейс.

Пока трафик в морские порты Украины устойчив, но продолжающиеся атаки могут заставить судовладельцев быть более осторожными при принятие решений об отправки туда своих судов, сообщает агентство.

Одновременно торгуемые в Чикаго фьючерсы на пшеницу на уходящей неделе выросли примерно на 2,5%, поскольку риски для экспорта из стран черноморскогорегиона усилили опасения ключевых производителей и экспортеров зерна.

Напомним, в последнее время усилились российские атаки по портовой инфраструктуре Одессы и области. В частности, 9 октября под ракетным ударом в порту под Одессой оказался панамский контейнеровоз.

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