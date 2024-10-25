Россияне смогли прорваться в село Шахтёрское Донецкой области (к северо-востоку от Угледара) и высадить там пехоту.

Об этом сообщает лейтенант Вооружённых сил Украины с позывным Алекс.

По его словам, вошедшие в населённый пункт российские подразделения были уничтожены, но армия РФ "проводит новые попытки" атаковать деревню.

Ссылаясь на перехваты сообщений неприятеля, Алекс пишет, что план россиян – захватить Шахтёрское и ударить в тыл позициям ВСУ под Великой Новосёлкой.

О прорыве в Шахтёрском сегодня писали и российские телеграм-каналы. В настоящее время Deep State показывает, что линия фронта проходит южнее Шахтёрского.

Ранее военный обозреватель Deep State сообщал, что российские войска продвинулись в Селидово и к югу от города.

Война в Украине идёт уже 973-й день. Последними новости с ключевыми событиями 25 октября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Бойцы ВСУ сообщили, что россияне закрепляются в многоэтажных домах центрального района Селидово, где находились основные позиции обороны украинской армии. Продолжает ухудшаться ситуация в Горняке. Deep State подтвердил продвижение войск РФ в городе, а также заход россиян в соседнюю деревню Измайловку.

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