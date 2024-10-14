Последствия обстрела Мирнограда Донецкой области. Это покровское направление, где боевые действия приблизились к нескольким городам.

Видео с места удара по жилым домам и гаражным боксам публикуют местные телеграм-каналы.

На кадрах видны ряды гаражей, большинство из которых полностью разрушено обстрелом. Кроме этого два трёхэтажных многоквартирных жилых здания – у первого дома полностью обвалился угол; около фундамента второго наблюдается горение. В воздухе ещё висит дым после разрыва боеприпаса.

Мирноград находится в 7 км от линии фронта.

Ранее в издании Foreign Policy писали, что потеря Покровска нанесёт смертельный удар по сталелитейной промышленности Украины.

"Без сталелитейных заводов украинская экономика умрёт. Это очень, очень важная часть экономики", – сказал Станислав Зинченко, генеральный директор консалтинговой компании GMK Center.

При этом без дешёвого коксующегося угля Киеву придётся больше закупать импортный.

Кроме этого, журнал Economist писал, что в Покровске под угрозой захвата крупнейшая шахта по добыче коксующегося угля в Украине.

Журнал напоминает, что в 2021 году Украина занимала 14-е место в мире по производству стали, но в прошлом году опустилась на 24-е место. С утратой крупнейшего месторождения, где добывается сырьё для металлургии, РФ удастся "уничтожить оставшуюся сталелитейную промышленность Украины".