Бывший заместитель секретаря СНБО, экс-генерал Сергей Кривонос охарактеризовал ситуацию на фронте для ВСУ как "полная ж@па".

Об этом Кривонос заявил экс-нардепу Бориславу Березе в видеоблоге последнего на YouTube.

"Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальных выводов из ситуации и не изменим отношение к тому, что у нас есть в стране", – сказал Кривонос.

По его словам, российская армия "усиленно формирует штурмовые подразделения, и на многих участках, за счет этих штурмовых подразделений, которые перебрасываются из других частей, объединяя такие группы, они, четко понимая, где слабые места, пытаются, как талая вода, прорвать дамбу под названием украинская армия".

При этом Кривонос считает, что в ВСУ кадровая ситуация – катастрофическая.

"То, что власть говорит одно, а на фронте совсем другое - это уже не первый день, не первый месяц, но сейчас ситуация дошла до того, что вскоре будет очень сложно воевать, потому что пехота, как сказали сами пехотинцы, начинает вымирать как род войск, потому что некому воевать, нечем воевать и негде воевать", – заявил Кривонос.

Ранее газета Financial Times писала, что украинское общество "истощено", даже военные на фронте хотят переговоров.

В свою очередь газета The New York Times характеризовала стратегию Украины на Донбассе как "медленное отступление и увеличение потерь России".