Украина потеряла на войне с Россией сотни тысяч погибшими.

Об этом на брифинге сообщил экс-замсекретаря СНБО Сергей Кривонос, ранее бывший первый замкомандующего Силами спецопераций ВСУ.

"Я четко понимаю, что то, что мы выстояли в феврале, марте и апреле – это как раз не потому, что власть что-то делала, а потому что народ самоорганизовался и делал, не ожидая никаких команд. И это как раз наше большое достижение, и это наше право сказать власти: а почему же вы ничего не делали, почему десятки, а уже мы понимаем, что сотни тысяч погибших – за что они погибли?" - задался вопросом Кривонос.

В эфире YouTube-канала UMN бывший генерал спросил, кто будет отвечать за эти смерти и что власть сделала, чтобы их избежать.

Напомним, недавно мы рассказывали, что ГБР расследует уголовное производство в отношении экс-заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, которого недавно раскритиковал Владимир Зеленский за комментирование действий военного командования.

Война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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