ГБР расследует уголовное производство в отношении экс-заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, которого недавно раскритиковал Владимир Зеленский за комментирование действий военного командования.

Заявления Кривоноса публикует журналист Юрий Бутусов.

По словам экс-зама секретаря СНБО его проверяют на причастность к выдаче незаконных приказов при организации обороны аэропорта Жуляны в феврале-марте.

"В высшем руководстве ВСУ мне сказали откровенно, что Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский выдал незаконный приказ отменить мое зачисление на военную службу, чтобы не позволить Валерию Залужному назначать меня на руководящие должности. Зеленский считает меня политическим оппонентом. Дело в том, что перед войной я был уволен из армии из-за критики бездействия В. Зеленского в сфере обороны и провала Офисом президента и Министерством обороны подготовки Украины к российской агрессии", - говорит Кривонос.

Он рассказывает, как в первые дни войны Залужный в устной форме поручил ему защищать Жуляны, потом подтвердил его полномочия личным приказом, а в конце марта оказалось, что приказ о зачислении Кривоноса на воинскую службу отменен.

"Я узнал в руководстве ВСУ, что сделано это по приказу Верховного Главнокомандующего В. Зеленского. Мне сказали прямо мои источники: "Наверху полагают, что скоро будет победа, и после войны должен быть только один главный герой – Верховный, он считает, что ты будешь мешать ему".

Кривонос публикует указ Валерия Залужного от 13 марта назначить его руководителем обороны Жулян.

Напомним, 2 февраля бывший первый заместитель командующего силами специальных операций, генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил о том, что указ президента Украины Владимира Зеленского об увеличении численности армии можно выполнить лишь на бумаге. Потому что в реальности для его выполнения нужно увеличить численность войск на 60%.

Известно, что Сергей Кривонос еще в 2020 году был уволен Владимиром Зеленским с поста замсекретаря СНБО после критики идеи президента о тотальной мобилизации.