В последнее время часть прозападных кругов в Украине усилила критику власти по части военной сферы. Выделим два знаковых случая.

Первый связан с обвинениями главы Центра по борьбе с коррупцией (живет на западные гранты) Виталия Шабунина в адрес Министерства обороны насчет якобы нежелания создать ІТ-систему логистики для украинской армии, что-де сказывается на ее боеготовности.

Второй случай - это пикировка по поводу новых назначений и вообще характера отношений между политическим руководством страны и военным командованием.

В подоплеке возникновения новой напряженности разбиралась "Страна".

Склады просят IT

Начнем с обвинений Шабунина (ЦПК). Это известный "антикоррупционный активист", который плотно связан с посольствами и частью элит Запада (прежде всего Демпартией США) и весьма активен в украинской политике. Считается в политтусовке, что Шабунин играет роль одного из каналов донесения позиции Запада по тому или иному вопросу до украинского руководства и общества.

Поэтому заявление Шабунина, что Минобороны якобы отказалось от помощи в запуске ІТ-системы логистики в ВСУ, привлекло внимание. Этой теме Шабунин посвятил несколько последних постов в своем Телеграм-канале.

По его словам, в украинской армии до сих пор не пользуются современными подходами в обеспечении, хотя та же российская армия их освоила.

"Восемь лет воюющая армия не имеет ІТ-системы даже элементарного складского учета. Логистика всего обеспечения тупо на листиках (в лучшем случае в Excel). А теперь представьте, как ЦПК приезжает в США адвокатировать увеличение поставок вооружения. Там рассказываем о героических усилиях ВСУ и нужде в оружии. Обещаем, что за последним обеспечен полный контроль, что им не о чем волноваться и т.д. А нам отвечают: друзья, мы уважаем и доверяем ВСУ, но у вас элементарной системы логистики нет. Как вы можете гарантировать контроль над оружием?" - утверждает Шабунин.

По его словам, он со своим центром безуспешно пытался пробить стену непонимания в Минобороне, где сам Шабунин, кстати, служил в Центре инноваций и развития оборонных технологий.

"Если бы ІТ-систему логистики в ВСУ можно было развернуть без Министерства обороны, это было бы сделано еще два месяца тому назад (тогда мы узнали об этой проблеме от американцев). Проблема в том, что военные не могут пользоваться ІТ-системами без нормативки от Минобороны. Алексей Резников, уважаемый господин министр. Какая именно помощь вам нужна, чтобы максимально быстро запустить ІТ-систему логистики в ВСУ? Нужны деньги? Мы их найдем. Сколько? Нужны программисты, аналитики и менеджеры? Мы их найдем, никаких проблем… Настаиваю, что речь идет о логистике всего, а не только западного оружия. Давайте хоть элементарный складской софт развернем. Это же в конце концов не rocket science какая-то", - утверждает активист.

Но ответом, по его словам, стало изгнание Шабунина из Центра инноваций и развития оборонных технологий по указанию якобы Резникова.

По всей видимости, тема контроля над западными поставками всплыла в этой ситуации не случайно, хотя Шабунин старается не акцентировать на ней внимание. К ней мы еще вернемся.

Пока же отметим, что обвинения Шабунина вызвали жесткую ответную реакцию в Минобороны.

Известный украинский волонтер и советник министра обороны Алексей Мочанов прямо обвинил Шабунина в "открытой подрывной работе".

"Сомневаюсь, что министр вообще знает о том, что Шабунин работал в МО. Т.е., грантоеды тупо хотят присесть на новую тему, но делают это очень топорно. По форме – это чистый конфликт интересов. Когда ты работаешь в структуре и поносишь её на чём свет стоит. Причем – абсолютно не по делу. За такое бы выгнали даже из киоска по продаже шаурмы".

Споры военных советников

А пока перейдем к обвинениям в отношении военной политики власти. На днях экс-заместитель секретаря СНБО и бывший первый замкомандующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос в эфире Радио НВ "разнес" подход политического руководства страны к назначениям в армии, находящихся в его сфере полномочий.

Так, Кривонос заявил, что новое руководство Сил спецопераций (ССО) назначено президентом не по признаку профессионализма, а в силу "личной преданности". Имеется в виду замена Григория Галагана, занимавшего этот пост с 25 августа 2020 года, на Виктора Хоренко.

"К сожалению, и предыдущий руководитель, и нынешний не вызывают высокого доверия, потому что эти люди посторонние, они не знают этой системы, "левые", как говорится. То, что непосредственно ССО использовались в качестве штурмовой пехоты даже в том же Северодонецке или Лисичанске, а в каждого из этих бойцов вложены десятки, миллионы гривен, а в некоторых и долларов — это меня угнетало. С учетом того, что есть определенные заинтересованности в Офисе президента сохранить этих людей, они ставят молчаливых, преданных, а не пользующихся авторитетом профессионалов", - сказал Кривонос.

Заодно он дал повод вспомнить о непростых взаимоотношениях между Офисом президента и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По словам Кривоноса, главкому приходится работать в условиях, когда в военные вопросы вмешиваются некие люди из окружения Зеленского, что "видно даже со стороны".

Также Кривонос фактически обвинил во вредительстве назначенное при Зеленском руководство "Укроборонпрома". Как пример он привел украинскую САУ "Богдана", которую выпустили всего в одном экземпляре.

Обратим внимание на то, что Кривонос выступал в эфире радио НВ, которое принадлежит чешско-украинскому предпринимателю Томашу Фиале, тесно связанному с западными структурами.

Кроме того, Кривоноса связывают определенные отношения с экс-президентом Петром Порошенко - последовательным оппонентом политики Банковой. В президентскую кампанию 2019 года Кривонос был кандидатом, однако снялся в пользу Порошенко, при котором он также стал замсекретаря СНБО.

Ответом Кривоносу можно считать пост в Фейсбуке замглавы Минобороны Анны Маляр. Она его не упоминает, но дает понять, кто имеется в виду. При этом она обошла вниманием вопрос о кадрах, а раскритиковала обсуждение в эфире деталей военных операций, что, по ее мнению, играет на руку врагу, во-первых, а, во-вторых, подрывает доверие к заявлениям военно-политического руководства страны. А это, по мнению Маляр, "ослабляет процесс консолидации общества ради победы".

К чему меняются настроения на Западе

Сводя к общему знаменателю, мы видим очередной накат части прозападных сил на Зе-команду.

На этот раз ситуацию обостряют страсти вокруг вооружений, идущих потоком с Запада.

Мы уже подробно разбирали, как нагнетается ажиотаж в этом вопросе, в том числе заявлениями западных политиков. Доходит дело до открытых обвинений в разбазаривании помощи, от которых Банковой уже не получается отмахнуться или которые нельзя привычно списать на "российские фейки".

Темой занимаются уже такие рупоры, как американский телеканал CBS, подготовившем материал о поставках из США и других стран Запада, в котором говорится, что значительная часть западных вооружений в Украине уходит "на черный рынок".

Реакция Банковой была резкой: советник главы ОП Михаил Подоляк увидел за фильмом происки России. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба потребовал от канала внутреннего расследования.

Потом последовало заявление телеканала, что по последним данным процессы доставки и контроля действительно улучшились, тем более что в Киеве теперь работает американский атташе по вопросам обороны.

"Мы обновляем наш документальный фильм, чтобы отразить эту новую информацию и выйти в эфир позже", - сообщается в микроблоге CBS News в Твиттере.

Ранее представители организации, волонтер которой в фильме называл цифру в 30-40% о доходящих до военных объемов поставок, заявили, что его слова переврали: речь шла о 30% собранной ими нелетальной помощи.

Как бы то ни было, круги по воде пошли сильные.

И прозападные силы в Украине, а также ориентирующиеся на Порошенко политики, получается, играют "в связке" с теми силами на Западе, кто задается вопросом об эффективности использования западной помощи.

Классический пример в этом плане история с конгрессвумен от Республиканской партии Виктории Спартц, которая обвинила Ермака в работе на Россию и потребовала проверить как используется западная помощь. На Банковой ее заклеймили как распространит "пророссийских нарративов". Однако Спартц очень широко поддержали украинские оппозиционные круги. В первую очередь - из партии Порошенко.

Политолог Руслан Бортник объясняет нынешнее обострение несколькими причинами.

Прежде всего, он напомнил, что государственные расходы на оборону из-за войны увеличились в пять раз. По данным из Верховной Рады, за пять месяцев 2022 года они составили 235,3 млрд грн, тогда как год назад было менее 46 млрд грн.

"Деледж этого "пирога" привлекает многих. Напомним, что после начала АТО в 2014 году в Минобороны высадился серьезный "десант" из волонтеров. Достаточно вспомнить руководителя группы "Крылья Феникса" Юрия Бирюкова, ставшего советником и президента Порошенко, и министра обороны при нем. Почему бы не побороться за военные заказы и новым людям?" - говорит политолог.

Нельзя сбрасывать и момент внутренней политической конкуренции.

У прозападной либеральной тусовки в Украине, к которой принадлежит Шабунин, натянутые отношения с Зе-командой, которая воспринимается как конкурент за внимание Запада и за первенство внутри страны. Кривонос же - это представитель группы влияния Порошенко: по крайней мере, когда та была при власти. "Историю с вооружениями пытаются разыграть против Зе-команды особенно те, кто был выброшен на политическую обочину", - полагает Бортник.

Запад же ведет свою игру при помощи своих же контрагентов. Он может преследовать несколько целей. Так, в тусовке иностранных журналистов, работающих в Украине, в последнее время стали говорить, что критика политики Зеленского и вообще Украины звучит все громче в американских СМИ, так как Белый Дом недоволен желанием Зе-команды обращаться напрямую к американскому истеблишменту и обществу, минуя Белый Дом.

"Возможно, Зеленскому и его советникам кажется, что они таким образом действуют быстрее и эффективнее, но для Администрации Байдена это создает внутриполитические проблемы, которых и ей и так хватает и которыми пользуются республиканцы. Не стоит удивляться, что потом это недовольство выплескивается на страницы и сайты СМИ", - говорит собеседник в грантовых кругах, который часто общается с иностранным дипкорпусом и корреспондентами.

Политолог Бортник дополняет: "Президент Зеленский стал, благодаря украинской истории, одним из самых известных мировых лидеров. Его заявления касательно той или иной страны имеют достаточно широкий резонанс в них и порой используются оппозицией для критики лидеров этих государств. То есть Зеленский в каком-то смысле становится частью внутренней политики данных стран. Это вызывает по меньшей мере раздражение. И нужно еще прибавить проблемы, вызванные войной в Украине, которые правительствам приходитися решать, отвлекаясь на этот конфликт, тратя на него какие-то ресурсы, которые им бы очень сейчас пригодились самим. Это тоже может подталкивать их к контригре внутри Украины".

Эксперт прогнозирует, что ближе к зиме критика в адрес украинского руководства будет нарастать в связи с внутренними причинами, а также желанием "как-то договориться с Россией". "Это не общие настроения в западных элитах, но какой-то части. И она будет подталкивать Украину разными способами к заключению неких договоренностей с Москвой. Например - давлением путем "разгона" тезиса о тотальной коррупции в стране, где, как в черной дыре, пропадают западные средства и вооружения", - считает Бортник.

Кроме того, судя по ряду публикаций в западных СМИ, о которых мы уже писали, Западу не очень нравится концентрация власти в руках Зеленского, что превращает его фактически в безальтернативного политического лидера. Хотя во время войны в открытую это официальные представители ЕС и США не говорят.

Политолог Вадим Карасев также полагает, что политику Зеленского продолжат критиковать на Западе, отголоски чего мы увидим и в Украине.

"Военная ситуация зависла. Нет движения ни к победе, ни к миру, что вызывает недовольство как у западных сторонников договоренностей с Москвой, так и сторонников войны Украины до победного конца. Это чувствуют те внутриукраинские силы, которые оппонируют команде Зеленского, и они будут сильнее бить по ее болевым точкам. Но во внутриполитическом контексте остается проблема: невозможность выигрыша послевоенных выборов политиками с токсичным наследием. Возможный вариант действий и для националистов, и либералов - работать вместе над созданием политической альтернативы Зеленскому, которой вряд ли может стать кто-то из старых политиков. Предполагаю, будет скрытая раскрутка в этом качестве Залужного. Это, помимо прочего, должно сделать Зеленского более сговорчивым в отношениях с Западом, который сейчас активно ищет выход из украинского кризиса", - говорит эксперт.