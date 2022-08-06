После массовой гибели украинских военнопленных в Еленовке переговоры с РФ об обмене осложнились, но продолжаются.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире единого телемарафона.

"После теракта и массовых убийств украинских пленных переговоры приобрели иной характер. У нас добавились такие задачи, как получение поверочного верифицируемого списка пострадавших, погибших и раненых, как возвращение тел украинских защитников домой, как проведение независимого расследования, как требование допуска Красного Креста в Еленовку и многое другое",- сказал Юсов.

Он уверен, что в Еленовке произошел спланированный РФ теракт с целью сорвать поставки западного оружия в Украину и деморализовать украинских пленных.

Юсов отметил, что на сегодняшний день ни представители Красного Креста, ни других организаций все еще не были допущены в Еленовку.

Ранее генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что причиной взрыва в еленовской колонии стало термобарическое оружие.

Накануне стало известно, что ООН запускает миссию по установлению обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке.

В ночь на 29 июля в исправительной колонии в пгт Еленовка на оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв, погибло более 50 украинских пленных, многие из которых защищали "Азовсталь".

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