Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала недопустимыми обстрел колонии в Еленовке и сообщения о варварском обращении российских военных с украинскими пленными.

Об этом дипломат написала в Twitter.

"Обстрел следственного изолятора в Еленовке недопустим, как и сообщение о варварском обращении российских военных с украинскими военнопленными.

Мы будем продолжать добиваться ответственности и предоставлять Украине то, что ей нужно для защиты от ужасной агрессии Москвы", - говорится в сообщении Бриджит Бринк.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявил, что россияне намеренно обстреляли колонию в Еленовке, где находились украинские военнопленные. Погибли более 50 человек, более 70 - ранены.

По данным украинской разведки, убийство украинских пленных в Еленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер". Также, по его информации, главная цель взрыва - утаивание фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных.

Ранее мы писали, что посол Британии Мелинда Симмонс призвала к расследованию в Еленовке, назвав события худшим видом нарушений прав человека.

При этом в украинском отделении Красного Креста заявили, что РФ не допустила его экспертов в колонию в Еленовке.