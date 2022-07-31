Украинское отделение Красного Креста заявило, что российская сторона не разрешила ему доступ к колонии для военнопленных в Еленовке, где погибли украинские военные.

Об этом сообщает пресс-служба организации в своем Twitter-аккаунте.

В Красном Кресте напомнили, что предоставлять доступ к военнопленным - это обязанность, закрепленная в Женевской конвенции.

"Мы не прекратим поиски путей для контакта с военнопленными", - заявляет украинское отделение Красного Креста.

В то же время Минобороны России утверждает, что "официально пригласило" экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста участвовать в расследовании гибели военнопленных в Еленовке.

Напомним, Генштаб ВСУ заявил, что россияне намеренно обстреляли колонию в Еленовке, где находились украинские военнопленные.

По данным украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Еленовке Донецкой области совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

После этого сообщалось, что представители Международного комитета Красного Креста подали запрос и будут пытаться добраться до обстрелянной колонии в Еленовке.

В ООН же ранее заявили, что готовы направить в Еленовку группу экспертов для расследования гибели украинских пленных.

Также напомним, что РФ обвиняет Украину в произошедшем.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 158-й день. "Страна" следит за происходящим 31 июля в обновляемом материале.

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