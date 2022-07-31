В воскресенье, 31 июля, в Украине идет уже 158-й день войны с Россией.

Активный фронт на Донбассе. Там идут бои вокруг Бахмута. В районе Донецка противник штурмовал Пески и Авдеевку.

Также вчера в правительстве заявили, что проведут обязательную эвакуацию из Донецкой области.

Подробности читайте в итогах за 30 июля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

31 июля

7.37 Российские СМИ сообщают, что в Севастополе атакован с беспилотника штаб Черноморского флота.

Пять человек пострадали, праздничные мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе отменены. Горожан просят оставаться дома. О погибших не сообщается.

7.23 Ночью на юг и востоке страны произошли обстрелы.

Николаев был под массированной атакой. Как заявил мэр Александр Сенкевич, "наверное, самой сильной за все время".

"Мощные взрывы раздавались после часу ночи и около пяти утра. Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома. На местах прилетов возникли пожары. Работают спасатели", - сообщил Сенкевич.

Также была целая серия ударов по Харькову.

"Пока имеется информация о прилетах в Немышлянский район. Предварительно есть повреждения нескольких зданий", - рассказал мэр города Игорь Терехов.

7.15 Генштаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку.

Главное из сводки:

Беларусь до 6 августа продлила проверку боевой готовности своей армии. Как считает Генштаб, для сковывания украинских сил на границе.

К северу от Славянска был неудачный штурм противника в районе Дмитровки (к северу от Барвенково).

Россияне пытались "улучшить тактическое положение" от Покровского в направлении Бахмута, но с потерями отошли.

В районе Донецка было наступление на Пески с двух направлений: востока и юга. Пески в "ДНР" называют "ключом к Авдеевке", они расположены южнее укрепленного ВСУ города.