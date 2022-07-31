В воскресенье, 31 июля, в Украине идет уже 158-й день войны с Россией.
Активный фронт на Донбассе. Там идут бои вокруг Бахмута. В районе Донецка противник штурмовал Пески и Авдеевку.
Также вчера в правительстве заявили, что проведут обязательную эвакуацию из Донецкой области.
Подробности читайте в итогах за 30 июля.
Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.
31 июля
7.37 Российские СМИ сообщают, что в Севастополе атакован с беспилотника штаб Черноморского флота.
Пять человек пострадали, праздничные мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе отменены. Горожан просят оставаться дома. О погибших не сообщается.
7.23 Ночью на юг и востоке страны произошли обстрелы.
Николаев был под массированной атакой. Как заявил мэр Александр Сенкевич, "наверное, самой сильной за все время".
"Мощные взрывы раздавались после часу ночи и около пяти утра. Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома. На местах прилетов возникли пожары. Работают спасатели", - сообщил Сенкевич.
Также была целая серия ударов по Харькову.
"Пока имеется информация о прилетах в Немышлянский район. Предварительно есть повреждения нескольких зданий", - рассказал мэр города Игорь Терехов.
7.15 Генштаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку.
Главное из сводки:
Беларусь до 6 августа продлила проверку боевой готовности своей армии. Как считает Генштаб, для сковывания украинских сил на границе.
К северу от Славянска был неудачный штурм противника в районе Дмитровки (к северу от Барвенково).
Россияне пытались "улучшить тактическое положение" от Покровского в направлении Бахмута, но с потерями отошли.
В районе Донецка было наступление на Пески с двух направлений: востока и юга. Пески в "ДНР" называют "ключом к Авдеевке", они расположены южнее укрепленного ВСУ города.