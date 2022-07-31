Пользователи социальных сетей из Донецка размещают фото с минами-"лепестками", которые разбросаны по всему городу. По сообщению местных жителей, мины лежат в центральных районах - Киевском и Ворошиловском, но встречаются и на окраинах.

Сами устройства небольшого размера и внешне напоминают лепестки. До прибытия саперов их обозначают знаками, чтобы никто не подорвался: рисуют круг на асфальте, кладут камни или ветки.

Местные Telegram-каналы просят горожан в районах, где замечены мины, не выходить из дома и не ездить на машинах. Движение транспорта в Донецке частично остановлено. Некоторые машины уже подорвались на таких минах.

Местные "власти" заявляют, что "лепестки" на город массово сбрасывают ВСУ, используя кассетные снаряды. Власти Украины официально этого пока не комментировали, но в украинских военных пабликах предполагают, что это дело рук самой "ДНР".

"Лепесток" - это противопехотная мина ПФМ-1, которая используется в том числе для дистанционного минирования местности. На траве она почти неразличима, на земле малозаметна. Ущерб от нее часто бывает не смертелен, но повредить автомобиль, оторвать или раздробить нижние конечности она может.

Фото: соцсети

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