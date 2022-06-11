В Сети появилось видео смертельного взрыва мины в море, во время которого в Одессе погиб отдыхающий.

Соответствующие кадры публикует Национальная полиция Украины.

Напомним, мужчина приехал на отдых с семьей и полез в воду, чтобы проверить глубину и температуру. Через несколько минут в воде раздался взрыв, отдыхающий получил ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее мы писали, что сегодня, 11 июня, на побережье Одесской области также сдетонировала мина, однако обошлось без жертв.

"Страна" уже сообщала, что на пляжах Одессы полиция задерживала купающихся в море.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.