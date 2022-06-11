В субботу, 11 июня, в Украине продолжается война с Россией. Идет уже 107-й день с начала полномасштабного вторжения.

Ниже краткая хроника сегодняшних новостей - что происходит в зоне боевых действий, ситуация в регионах и на захваченных территориях, сводка Генштаба, прогнозы и аналитика.

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11 июня

10.19 Норвежская вещательная корпорация NRK называет пять причин, препятствующих Украине быть принятой в ЕС прямо сейчас.

Их назвала пара экспертов - Ярле Трундал, профессор политологии в университетах Осло и Агдера, и исследователь Йорн Холм-Хансен из Университета Осло.

Итак, причины:

— повсеместная коррупция;

— проблемы с верховенством закона и демократией;

— экономику и политику контролируют олигархи;

— нищета и национализм;

— ускоренное вступление Украины в ЕС будет несправедливым по отношению к странам, которые ждут этого годы.

Особый акцент делается на коррупции. В Украине дела обстоят хуже, чем в самых коррумпированных странах ЕС, считает Холм-Хансен.

10.09 Байден сказал, что Зеленский не обращал внимания на предупреждения о том, что Россия вторгнется в Украину.

"Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что он (Путин - Ред.) собирался перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди", — цитирует Байдена Bloomberg

Президент США признал, что возможность полномасштабного вторжения могла показаться надуманной: "Я понимаю, почему они не хотели этого слышать".

Он обвинил Путина в "попытке уничтожить культуру, а не только нацию" Украины и сказал, что российский лидер считает Киев "резиденцией матушки-России".

9.59 Очередь за гуманитаркой в Мариуполе у бывшего супермаркета "Метро". Там находится штаб "Единой России". Фото публикует горсовет Мариуполя.

9.44 В Донецке начали красить остановки в цвет российского флага. Говорят, что это уже не единичный случай.

Нечто подобное наблюдалось в Украине в 2014-2015 годах - когда в цвет государственного флага перекрашивали остановки, мосты и столбы.

9.33 Россияне перекрасили название Мариуполя при въезде в город. Теперь оно цвета российского флага и выполнено по-русски.

Также на стелу повесили портрет погибшего "главы ДНР" Захарченко.

9.15 Краткие выводы The New York Times по Украине.

1. Российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Экономика Украины повреждена, но функционирует.

2. Вооруженным силам Украины не хватает западного оружия, что дает России преимущество на восточном фронте.

9.10 Утренняя сводка британской разведки посвящена российским ракетам. Британцы делают вывод, что высокоточного оружия у россиян не хватает.

Утверждается, что с апреля российские средние бомбардировщики запустили десятки тяжелых ракет воздушного базирования Х-22 по наземным целям.

Однако эти ракеты предназначались для уничтожения авианосцев, и при использовании с неядерной боеголовкой они очень неточны и могут причинить значительный побочный ущерб - в частности, жертвы среди гражданского населения.

"Россия, вероятно, прибегает к таким неэффективным системам вооружения, потому что ей не хватает более точных современных ракет, в то время как украинская система ПВО по-прежнему удерживает ее тактические самолеты от нанесения ударов по большей части страны", - делает вывод минобороны Британии.

9.05 В городе Клинцы Брянской области произошел взрыв на территории воинской части, сообщают местные телеграм-каналы.

До границы с Украиной оттуда неблизко - более 45 километров.

8.57 По данным Генштаба ВСУ, количество погибших в Украине россияне превысило 32 тысячи.

8.44 Губернатор Луганской области Гайдай подтвердил, что по Врубовке нанесли удар тяжелой огнеметной системой "Солнцепек".

Также он сообщил, что россияне контролируют большую часть Северодонецка.

При этом ВСУ, по его словам, сумели накрыть артиллерией штаб вражеской группировки в городе.

8.32 Выплаты жителям оккупированных или блокированных территорий будут осуществляться только через "Укрпочту".

Об этом заявляет министерство по делам реинтеграции со ссылкой на постановление Кабмина.

Работать "Укрпочта" будет лишь там, где нет угроз для сотрудников и клиентов, сообщает министерство.

То есть с большой вероятностью на оккупированных территориях пенсии и пособия выплачиваться по факту не будут.

В том числе их перестанут начислять на карты "Ощадбанка", как было до этого.

8.20 Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене запрета выезда для мужчин от 18 до 60 лет.

Эта петиция набрала нужное количество голосов еще 21 мая.

Автор предлагал отдать при мобилизации приоритет добровольцам, а для остальных открыть границы, чтобы не провоцировать коррупцию среди пограничников.

Вчера появился ответ президента. Зеленский, что крайне важно, не выразил отказа.

Он заявил, что порядок выезда в период военного положения определяет Кабмин. И дал поручение Шмыгалю проработать поднятые в петиции вопросы - коррупцию на границе, особенности призыва и другие.

На днях о том, что нужно ослабить пропускной режим на границе, говорил советник главы Офиса президента Арестович.

Он заявлял, что "дискуссия сдвинулась с мертвой точки". И предложил выпускать за рубеж представителей ряда профессий (например, моряков).

Судя по ответу Зеленского, ситуация с запретом действительно может поменяться.

8.00 "Институт изучения войны" (США) обозначил Кинбурнскую косу в Николаевской области как территорию, контролируемую Россией.

Вчера о захвате косы и ударе оттуда по украинской военно-морской базе в Очакове заявили российские СМИ. Детально в последствиях этого мы разбирались здесь.

Захват косы "позволит российским войскам усилить контроль над северо-западным побережьем Черного моря", - считает "Институт".

7.44 Запорожская ОВА ввела длинный комендантский час на территории оккупированных районов области.

А именно - Бердянского, Мелитопольского, Васильевского и Пологовского.

Жителям этих территорий запрещено будет появляться на улице с 22 часов субботы и по 5 утра понедельника.

Бердянский и Мелитопольский районы находятся в тылу российских войск.

7.15 Сводка украинского Генштаба на утро 11 июня. Главное:

1. Противник штурмовал по линии Пасека – Богородичное на правом берегу Северского Донца.

В Богородичном имеет успех, пытается закрепиться на северо-западной окраине села.

Богородичное РФ штурмовала несколько недель. Оттуда можно двинуться на перерезание трассы Харьков-Ростов южнее Долины, за которую идут бои. А также ударить далее по правому берегу Донца, в район Лавры, которая, судя по всему, еще под контролем ВСУ.

2. В Луганской области, наступая из Новотошковского, противник закрепился на северных окраинах Орехово.

Это населенный пункт у трассы на Лисичанск и к востоку от группировки ВСУ в Горском и Золотом (к западу от нее штурмуется Врубовка).

3. Штурм Северодонецка продолжается.

4. В Черном море сейчас шесть носителей российских ракет "Калибр".