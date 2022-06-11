Военнослужащие ВСУ несут серьезные потери от ударов российской артиллерии, а сами испытывают дефицит дальнобойных артиллерийских систем. Из-за этого российская артиллерия "перепахивает" позиции ВСУ и доминирует на поле боя.

Об этом сообщил командующий оперативно-тактической группировкой "Север" ВСУ Дмитрий Красильников.

За полдня на украинские позиции прилетает от 2 до 4 тысяч артиллерийских снарядов.

Постоянные удары демотивируют лучших украинских бойцов за 2-3 дня, а демотивация пехоты ведет к срыву боевых задач.

Он говорит, что для изменения обстановки необходимы новые поставки вооружения из западных стран.

Ранее советник главы ОПУ Алексей Арестович сообщил, что потери российской армии в три раза превышают потери ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.