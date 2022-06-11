Советник главы ОП Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" высказал мнение, что потери Украины в три раза меньше российских и что пропорция 1:3 будет сохраняться.

Арестович согласился с предположением Фейгина, что потери украинской армии составляют до 10 тысяч военнослужащих.

Ранее сегодня, 10 июня, газета The Guardian высказала предположение, что потери украинской армии сейчас выше, чем российской.

Напомним, западная разведка оценивает потери российских войск во время войны в Украине в 15-20 тысяч человек.

Также мы писали, что по словам министра обороны Алексея Резникова, потери ВСУ сейчас составляют 100 человек убитыми в день.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.