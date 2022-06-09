У России в зоне боевых действий орудий и систем залпового огня больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз, чем у ВСУ. Об этом пишет американская газета The Independent.

Судя по отчету разведки по Украине, который попал в распоряжение The Independent, картина в зоне боевых действий для Украины мрачная. Ракеты для РСЗО у Киева почти исчерпались. Превосходство россиян в воздухе очень велико, и сбивать их самолеты удается редко.

Противотанковые средства хорошо работали на первом этапе войны, а сейчас, когда решающей стала роль дальнобойной артиллерии, они теряют свое значение. Украина в результате этого несет большие потери, участились случаи дезертирства и сдачи в плен. У Украины 550 пленных россиян, у РФ - более 5600 украинцев.

Разведка предостерегает, что россияне вполне осознают, что было отправлено относительно небольшое количество западного оружия, а доставка на боевые позиции происходит медленно.

"Россияне пытаются использовать свое преимущество во времени, которое у них есть, используя свою артиллерию, чтобы попытаться прорвать украинскую оборону на Донбассе", - говорится в сообщении.

Как писала "Страна", этой ночью россияне обстреляли Харьков: в городе вспыхнул пожар и пропал телевизионный сигнал.

Также мы писали, что россияне разместили на Змеином ЗРК "Тор" и зенитно-ракетную систему С-400.

Тем временем война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.