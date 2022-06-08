Россияне разместили на острове Змеином зенитно-ракетный комплекс "Тор" и зенитно-ракетную систему С-400.

Такое заявление сделал британский военный аналитик Майкл Кларк в эфире британского телеканала Sky News.

По словам Кларка, размещение ракет класса "земля – воздух" позволило россиянам усилить воздушную защиту своей группировки и блокаду Одессы.

Ранее о том, что российская армия размещает на острове Змеиный ракетные установки, сообщало Оперативное командование "Юг". Правда, речь шла не о таких продвинутых системах, как С-400.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.