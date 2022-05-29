Оккупанты пытаются "залатать дыры" в своем проредевшем флоте, поэтому они предприняли попытку вытащить из воды пораженный возле острова Змеиный десантный катер типа "Раптор". Его планируют переправить в пункт базирования Донузлав.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава черноморского флота рашисты пытаются подлатать "утопленниками", - говорится в сообщении.

Кроме того, корабельные группировки в Черном море держат актуальной угрозу ракетных ударов по территории Украины.

Украинские военные также рассказали о том, что реактивными системами залпового огня "Ураган" оккупанты снова обстреляли Николаев. Боеприпасы разорвались во дворах жилых многоэтажек. В результате обстрела повреждены 8️ домов. 1️ человек погиб на месте, 7️ - получили ранения разной степени тяжести.

Война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

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