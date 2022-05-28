Губернатор Луганской области Сергей Гайдай рассказал о ситуации в регионе в субботу, 28 мая. По словам Гайдая, обстрелы не утихают, на данный момент самая "горячая точка" - Северодонецк. Город под украинским флагом, однако российские захватчики до сих пор контролируют территорию гостиницы "Мир".

Об этом говорится в официальном Telegram-канале главы Луганщины.

Губернатор отметил, что оккупанты дальше не продвинулись и несут значительные потери. Продолжаются бои в селах на подступах к Северодонецку.

Напомним, в Северодонецке ведутся ожесточенные бои за гостиницу "Мир" и район автовокзала.

Ранее мы писали, что луганский губернатор Сергей Гайдай опровергает информацию, что российские войска удалось выбить из гостиницы "Мир" на окраине города. По его данным, враг понес огромные потери, но остается в здании.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.