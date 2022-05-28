Российские войска начали прямые атаки на городскую застройку Северодонецка, который еще полностью не окружен. Намечаются городские бои за город.

Об этом сообщает американский "Институт изучения войны".

"Российские силы, вероятно, продолжат постепенное наступление и в ближайшие дни могут окружить Северодонецк", - считают американские эксперты.

Также по данным экспертов организации, российские войска в Попасной стремятся продвигаться на север, чтобы поддержать окружение Северодонецка, а не на запад, в сторону Бахмута.

В Лимане РФ, по-видимому, разделяет свои усилия: атакуют как на юго-запад, чтобы поддержать застрявшие силы в Изюме, так и на юго-восток, чтобы продвинуться на Северск, сообщает Институт изучения войны.

Также сообщается, что позиции к северо-востоку от Харькова остаются в основном неподвижными. Крупных атак со стороны российских или украинских войск не наблюдается.

По данным Института, российские войска продолжают укреплять свои оборонительные позиции на юге. И предпринимают усилия по интеграции Херсонской области в российские экономические и политические структуры.

Ранее луганский губернатор Сергей Гайдай заявил, что россиян удалось оттеснить в районе Северодонецка, противник понес значительные потери.

А по заявлению Генштаба, ВСУ провели успешную контратаку на юге.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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