Украинское командование может рассмотреть вопрос отхода из Северодонецка, чтобы избежать окружения. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Россияне не смогут захватить Луганщину в ближайшие дни, как прочат аналитики, нам хватит сил и средств держать оборону. Однако не исключено, что для того, чтобы не попасть в окружение, - придется отойти", - сказал Гайдай.

Также он сообщил, что Северодонецк "не отрезан, бои продолжаются в окрестностях города".

"Россияне вошли в район гостиницы "Мир" и автовокзала", - добавил глава ОВА.

Гайдай сообщил, что трасса "Лисичанск - Бахмут" полностью простреливается, передвижение по ней опасно, но эвакуация все-таки возможна.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.