В пятницу, 27 мая, идет уже 93-й день войны в Украине.

Бои вдоль линии столкновения в Донецкой и Луганской области достигли максимальной интенсивности, противник атакует на нескольких направлениях сразу.

В Запорожской области россияне усиливают группировку войск в Пологовском и Васильевском районах.

На юге Украины, на границе Николаевской и Херсонской областей, военные РФ строят уже третью линию обороны.

В СНБО считают, что следующие несколько недель будут очень сложными, поскольку у российских военных остается много оружия.

Подробнее о ситуации на фронте и прогнозах читайте в итоговом материале за 25 мая.

Ниже мы собираем хронику за пятницу, 27 мая. В ней катко все самые важные новости. Онлайн обновляется.

27 мая

10:06 В Черном море у Дуная образовался многодневный затор из-за украинского зерна. Румыния не успевает оформлять суда с украинским экспортом.

По данным Forbes, сейчас около 100 судов стоят в Черном море у румынского порта Сулина, ожидая проведения через Сулинский морской канал - самый удобный путь к Дунайским портам Украины, Румынии и Молдовы.

Эксперты сообщают, что "в Румынии не хватает лоцманов для проводки судов по каналу, потому что они не были готовы к увеличению украинского грузового трафика".

Украина через морские порты экспортировала более 70% всех грузов на общую сумму около $47 млрд. После вторжения РФ у Украины остался доступ только к дунайским портам, которые сейчас испытывают четырехкратную нагрузку - по данным Минагрополитики, на них приходится 24% экспорта.

09:58 Нардеп от «Слуги народа» Марьяна Безуглая потребовала от СБУ разобраться с главредом сайта «Цензор» Юрием Бутусовым. По словам нардепа, он «постоянно безнаказанно излагает тонны информации о наших военных, позициях, оперативной обстановке, расшатывает, дезориентирует и подыгрывает России».

Напомним, позавчера Бутусов, который находится сейчас в районе Северодонецка, заявил, что российские войска перерезали трассу Бахмут-Лисичанск (что затем опроверг глава Луганской ОВА Гайдай).

Кроме того, Бутусов отреагировал на резонансный законопроект (впоследствии отозванный) авторства Безуглой о праве офицеров расстреливать солдат ВСУ. Бутусов предложил принять альтернативный законопроект - о праве расстреливать чиновников, проваливших подготовку Украины к войне.

09:52 Европа готовится на случай решения России отключить ей газ, сообщает газета Financial Times.

Разработан план по мерам экстренной экономии.

Если вкратце, то сокращение потребления газа придется на промышленность, домохозяйств это, как ожидается, не коснется.

Хотя очевидно, что на них это также отразится.

09:48 Итак, вчера стало известно о шокирующем решении НАК Нафтогаз - поднять в три (!) раза цены для предприятий теплокоммунэнерго. А это означает, что сами предприятия теперь должны будут поднять цены на отопление для населения минимум в 2,5 раза.

Руководитель КП "Тепловик" (Хмельницкая область) Александр Душенко подсчитал, что, по новым тарифам гигакалория для населения будет стоить не меньше 10 тысяч гривен. Гигакалория в среднем уходит на месячный обогрев стандартной двушки. То есть только за отопления семья, живущая в двухкомнатной квартире, заплатит 10 тысяч гривен.

Однако есть нюанс - на время действия военного положения повышать цены на коммуналку для населения запрещено.

То есть, коммунальным предприятиям предлагается взять убытки на себя.

В чем суть этой странной схемы и каковы будут тарифы для населения в новом сезоне разбиралась журналист "Страны" Людмила Ксенз.

09:43 В Крыму подтвердили, что на территории Херсонской области начали работать российские мобильные операторы.

Советник "главы Крыма" Аксенова заявил российским СМИ, что не только Херсонская, но и оккупированная часть Запорожской области переходят на телефонный код РФ +7.

09:37 Потери России по версии Генштаба ВСУ.

09:30 Зеленского просят запретить аборты. Соответствующая петиция появилась на сайте президента.

Автор петиции указывает на демографические проблемы - отток беженцев, гибель военных и мирных жителей.

Поэтому для "возобновления прироста украинского народа" автор предлагает президенту запретить аборты.

"Российские оккупанты безбожно уничтожают украинцев, давайте не позволим украинским родителям повторять действия российских оккупантов и запретим уничтожать украинских детей, наше будущее", - пишет автор.

С 23 марта петиция набрала 189 подписей, то есть, с текущими темпами, через 89 дней она нужного количества голосов может и не набрать.

09:13 Россия перебрасывает из Крыма в Запорожскую область личный состав и военную технику, в том числе "Грады", сообщает Запорожская военная администрация.

На Запорожском направлении противник обстреливал позиции украинских войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, вел контрбатарейную борьбу.

Кроме того, группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.

РФ перебрасывает не только сухопутные войска, но и воздушный, и морской компоненты, сообщают в ОГА.

В сторону Мелитополя из Крыма проехала колонна военной техники – около двух десятков тентованных грузовиков и столько же установок залпового огня "Град".

09:05 Арестович задался вопросом, нужна ли Украина Западу и конкретно США.

Он заявил это в контексте обсуждения поставок оружия в Украину. Разговор шел о том, что Германия не предоставляет Киеву тяжелых вооружений, а Штаты - ракетных систем залпового огня, которых у них "несколько тысяч".

С этим Арестович связывает потери на фронте и тяжелую ситуацию на Донбассе:

"Пока темпы нанесения потерь нам превышают наши возможности по их купированию и нанесению ответных потерь. И возникает вопрос вообще к Западу: вы чего хотите? Собираетесь, чтобы мы выигрывали или не собираетесь?".

"Есть нас The Wall Street Journal смотрит, разрешите вам задать вопрос: вы вообще как? Мы вам еще как бы нужны? Или уже все? Вы передумали? Мне очень любопытно, пройдет ли Запад этот экзамен", - сказал советник Ермака, уточнив, что Wall Street Journal "может донести" до властей США послание Арестовича.

08:50 Британская разведка сообщает, что российские войска продолжают попытки окружить Северодонецк и Лисичанск, а также перебрасывают танки Т-62 на юг Украины.

По информации разведки Британии, российские сухопутные войска недавно захватили несколько сел к северо-западу от Попасной.

"Россия оказывает давление на Северодонецкий мешок (pocket), хотя Украина сохраняет контроль над несколькими обороняемыми секторами, не давая РФ установить полный контроль над Донбассом", - сообщает разведка.

Перед южной группировкой войск России, вероятно, остается задача оккупировать южную территорию Украины, считает разведка.

По ее оценкам, расконсервированные 50-летние танки Т-62, вероятно, переброшенные на юг Украины, почти наверняка будут особенно уязвимы для противотанковых средств, и их присутствие на поле боя подчеркивает нехватку в России современной боеспособной техники.

Отметим, что информацию по Т-62 вчера публиковал украинский Генштаб.

08:45 Глава Северодонецкой горадминистрации Стрюк рассказал, что россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города, но "ВСУ выстояли".

По его словам, в городе идут бои.

Губернатор Сергей Гайдай уточняет, что за минувшие сутки в Северодонецке погибли четыре мирных жителя. Обстрелами повреждено более 60% домов.

08:35 Борис Джонсон предлагает Украине отказаться от ЕС и создать новую систему союзов. Базис такого объединения - недоверие к Брюсселю, а особенно к Германии по вопросу противодействия России, сообщает итальянское издание Corriere della sera.

По данным газеты "Джонсон плетет свою паутину уже более месяца". Эту идею он озвучил Зеленскому в Киеве 9 апреля.

Модель "Европейского содружества", которую продвигает Джонсон, включает Великобританию в качестве лидера и, помимо Украины, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. А также, возможно, Турцию "на более позднем этапе".

"Ухаживания Великобритании за Украиной становятся все более настойчивыми". Однако Киев пока не говорит ни "да", ни "нет".

С одной стороны украинская элита убедилась, что в Германии и Франции мало кто надеется на поражение Путина, поэтому идут проволочки с санкциями и поставками оружия.

Сейчас Зеленский ждет европейского саммита 23 июня, где решат, признавать ли Украину кандидатом на вступление в ЕС. Однако не факт, что решение будет тем, на что надеется Киев - из-за протестов Албании и Северной Македонии, которые годами ждут статуса кандидата.

Поэтому есть вероятность, что лидеры стран ЕС могут ограничиться туманным заявлением о наличии у Киева "европейской перспективы" (так называемая "салоникская формула").

В этом случае Зеленский более серьезно отнесется к предложению Джонсона.

Впрочем, не исключено, что слухи об этих переговорах запускают именно для того, чтобы оказать давление на европейских лидеров в преддверии июньского саммита.

Также вероятно, что и сам британский проект не слишком жизнеспособен: у Лондона нет возможностей Европейского Союза для финансовой поддержки Украины. Также пока нет данных, что Польша или страны Балтии выступят с инициативой, которая может скомпрометировать их отношения с Брюсселем.

08:15 В Одессе отреагировали на решение России открыть "гуманитарный коридор" из украинских портов, заблокированных Черноморским флотом РФ.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук назвал это "информационно-психологической операцией" противника.

По его словам, вся одесская акватория заминирована Россией, и никакие корабли там в принципе пройти не могут (в РФ утверждают, что морские подходы к Одессе минировала Украина).

Братчук считает, что заявления о "зерновых коридорах" делаются, чтобы выставить Украину виновной в нехватке продовольствия, тогда как это, по его мнению, вина РФ.

Спикер заявил, что Россия не согласовывала с Украиной работы таких коридоров, и Киев на это никак реагировать не будет.

08:14 К слову о темпах военных поставок Украине.

В Пентагоне вчера заявили, что из 108 обещанных гаубиц поставили "более 80". А также 160 тысяч снарядов из 208 тысяч.

О поставках гаубиц Байден объявил 21 апреля. Прошло уже больше месяца, при этом весь уже одобренный пакет по 155-миллиметровым пушкам еще не реализован.

Это говорит о сложностях как с логистикой таких поставок, так и, вероятно, с их запасами.

Ту же проблему военные США поднимают с намечающимися поставками в Украину ракетных систем залпового огня.

08:13 В Днепропетровской области за ночь несколько прилетов.

Есть серьезные разрушения, сейчас идет разбор завалов и поиски людей, сообщил губернатор Валентин Резниченко.

08:12 Настойчивые просьбы украинских чиновников, похоже, возымели действие. У Байдена склоняются к тому, чтобы отправить в Украину ракетные системы залпового огня, которых требует Киев.

Как пишет CNN, речь об РСЗО невысокой дальности. О предоставлении таких систем объявить могут уже на следующей неделе.

Агентство напоминает, что Белый дом на протяжении нескольких недель отказывался от данных поставок по двум причинам. Первая - опасения, что Украина станет обстреливать российскую территорию и "может спровоцировать некий ответный удар против США".

Тем более, что Украина уже нанесла многочисленные удары внутри России, пишет CNN, хотя украинские официальные лица этого не подтверждают и не опровергают.

Вторая проблема - запасы таких систем в США не так велики. На прошлой неделе представители Пентагона встретились с руководством Lockheed Martin, чтобы обсудить наращивание производства РСЗО.

Великобритания намерена решить вопрос поставок таких комплексов вместе с американцами. Считается, что обучить украинские расчеты пользовать техникой можно за две недели.

Источник в Киеве сообщил CNN, что украинские чиновники запрашивают Вашингтон по поводу систем ракетно-залпового огня "каждый час".

08:11 "Власти" оккупированного Скадовска Херсонской области говорят, что начинают восстановление морского порта - чтобы можно было вывозить из него зерно.

"Мы его приведем в готовность, и здесь с осени можно будет загружать уже зерно и отправлять", - заявил назначенный Россией "глава военно-гражданской администрации" Скадовского района Сергей Швайко.

Порт Скадовска расположен в северо-восточной части Черного моря, к северу от Крымского полуострова.

08:10 В приграничной с Украиной российской деревне Журавлевка от обстрела погибла женщина. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам постоянные обстрелы идут в Журавлевке, Нехотеевке и Середе. Мирным жителям туда возвращаться нельзя.

08:09 Сводка Генштаба ВСУ на утро 27 мая. Ключевые моменты:

1. На участки российской границы в Брянской и Курской областях введены две батальонные тактические группы РФ, причем это десантные части.

2. Оккупанты возобновили наступление в направлении Славянска. Во вчерашней сводке сообщалось о боях за Богородичное под Святогорском.

3. Противник пытается развивать успех на Бахмутском направлении, чтобы нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать подразделения ВСУ от основных сил.

4. Идет закрепление сил РФ в Лимане.

08:08 Всемирная организация здравоохранения приняла резолюцию с осуждением России.

В документе звучит призыв к Москве "немедленно прекратить все нападения на больницы и другие учреждения здравоохранения" в Украине, а также обеспечить защиту медицинского персонала, больных и раненых в соответствии с Женевскими конвенциями.

Против резолюции проголосовал Китай, сама Россия, а также Алжир, Беларусь, Бурунди, Эритрея, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа и Сирия. Сербия и Венгрия не голосовали.

08:00 Погрузка гаубиц M777 для Украины в самолет канадских вооруженных сил.