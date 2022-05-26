Анализируем ситуацию в Украине на 92-й день войны.

Что происходило на фронте 26 мая

Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности, противник атакует на нескольких направлениях сразу, обстановка остается сложной и имеет признаки дальнейшего обострения. Такую картину происходящего на линии фронта обрисовала замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, "впереди нас ждет очень сложный и длительный этап борьбы. Надо понимать, что это война и потери с нашей стороны неизбежны".

Но перейдем к конкретике.

Утром Генштаб сообщил, что противник наращивает усилия, чтобы взять под свой полный контроль Лиман. Вечером ведомство заявило, что враг обстреливает украинские войска южнее Лимана.

Учитывая, что утром "ДНР" уже вывесила свой флаг над городским советом, то, видимо, центр россияне заняли, а украинские силы, судя по последним сообщениям, закрепились на южных окраинах города. Ближе к вечеру от "ДНР" пошли сообщения, что город уже полностью под контролем, а ВСУ его покинули. А Арестович заявил, что, "по неподтвержденным данным", Лиман действительно захвачен.

При этом он отметил возросший уровень оперативного управления российских войск.

"То, как российская армия его (Лиман - Ред.) захватила, показывает, что там очень талантливые командиры и что показывает возросший уровень оперативного управления и умения российской армии", - сказал Арестович.

К югу от Северодонецка утром сообщалось о штурме Устиновки. Вечером Генштаб заявил, что противник имел там "частичный успех" и обстреливает мосты через Северский Донец, через которые северодонецкая группировка ВСУ сообщается с внешним миром.

У россиян, по данным Генерального штаба, также получилось продвинуться в сторону Бахмута с востока (Покровское) и юга (Клиново). На юге они захватили село Медная Руда. От Бахмута все это находится на расстоянии 12-14 километров.

Главный вопрос - блокирована ли группировка ВСУ в Луганской области. Это зависит от того, удалось ли россиянам захватить трассы из Лисичанска на Бахмут и на Северск.

Бахмутское направление здесь основное. Вчера были сообщения, что дорога перерезана. Но власти это опровергли: заявлялось, что блокпост противник поставил, но украинские силы его ликвидировали. В то же время эта "дорога жизни" простреливается россиянами и силами "ЛНР".

В этом смысле сегодня ничего не поменялось.

Но может поменяться с захватом Лимана. "Институт изучения войны" (США) предполагает, что этот город станет для РФ плацдармом для наступления на Северск, откуда можно будет перерезать одну из коммуникаций между Северодонецком-Лисичанском и Донецкой областью.

По Донбассу на сегодня это все, за исключением факта о том, что враг пытался захватить поселок Золотая Нива на трассе между Великой Новоселкой и Угледаром.

Под очень сильными обстрелами снова Харьков - сегодня попали в центр города, там уже семь погибших. На севере области продолжается сражение за Терновую на границе с Россией.

Сведения оттуда идут противоречивые. Украина заявляет, что отбивается от российских атак на этот населенный пункт. Российские военные телеграм-каналы пишут, что наоборот - штурмует Украина, чтобы выйти к российскому кордону и зафиксировать новую победу в этом районе.

Впрочем, Генштаб, судя по вечерней сводке, ждет от РФ на этом направлении нового наступления. "На территории Белгородской и Воронежской областей противник продолжает подготовку резервов и восполняет запасы с целью дальнейшего возобновления наступления", - сообщает командование ВСУ.

Сегодня также вышла военная сводка по Запорожской области, которая как-то пропала с радаров ввиду драматических событий на Донбассе.

Областная военная администрация сообщает, что противник усиливает группировку войск в Пологовском и Васильевском районах. Это нужно, вероятно, для возобновления наступления в направлении Васильевка – Каменское, а также Орехова и Гуляйполя.

Противник перегруппировывает подразделения, аккумулирует на занятых территориях большое количество военной и тяжелой автомобильной техники. Обстреливаются районы населенных пунктов Новополь, Волшебное, Орехов и Каменка, сохраняется вероятность ракетных и авиационных ударов.

На юге Украины, на границе Николаевской и Херсонской областей, противник строит уже третью линию обороны. Это свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях, считают в ГУР Минобороны.

Разведка сообщает, что усиление происходит вследствие перемещения войск с территории Крымского полуострова, куда они попадают из РФ.

В группировку РФ на юге Украины, кроме сухопутных войск, входят воздушный и морской компоненты.

"Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не одна и не две, а уже третья линия обороны. И это говорит о том, что можно говорить о перспективе, что Российская Федерация хочет остаться надолго. Именно эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории", - заявил представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий.

Десять лет на "демилитаризацию". Прогнозы

В СНБО сегодня заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия.

Секретарь Совбеза Алексей Данилов считает, что Россия изменила тактику и сосредоточила свои атаки на Донбассе. Вместе с тем "недооценивать силу врага" неправильно, ведь "стратегические планы России остаются неизменными - уничтожить Украину как государство".

"Чтобы угроза нашей независимости, существованию нашего государства никогда со стороны РФ больше не возникала, должны уничтожить "вторую армию" мира, а подвиг защитников Мариуполя и "Азовстали" войдет в историю", - сообщил Данилов.

Как именно уничтожить - поведал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он заявил, что Украина готовит контрнаступление, причем, судя по всему, на юге - то есть в сторону Херсона. И даже назвал сроки. Правда, довольно растянутые - не ранее, чем через месяц, но не позже, чем через год.

"Кремль бросает в бой все, что имеет, но время на нашей стороне. Как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, Украина накопит достаточно сил – юг нашей страны будет обязательно освобожден. Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года. Украинский флаг снова будет развеваться над Херсоном. Не завтра, но скорее, чем кто-нибудь может себе представить", - написал он в Telegram.

О контрнаступлении постоянно говорят все представители украинской власти. Но связывают его жестко с помощью с Запада.

При этом критикуются предложения отдельных сил на Западе окончить войну компромиссом с Россией.

По этому поводу крайне резко высказались советники главы Офиса президента Арестович и Подоляк, министр иностранных дел Кулеба, а вчера вечером – и президент Зеленский.

Степень внимания к этой теме указывает на то, что проблема на Банковой видится очень серьезной.

И это действительно так. Для хода войны будет иметь огромные последствия, если на Западе возобладает точка зрения, что Киев нужно побудить идти на компромиссы с РФ.

У Запада в руках находятся прямые рычаги воздействия на Украину. Без иностранной помощи Украина не сможет долгое время противостоять России.

1. Поставки оружия. Без увеличения поставок оружия с Запада, украинская армия уже в ближайшие месяцы столкнется с критической нехваткой боеприпасов и техники. Запасы, которые оставались с советских времен, быстро исчерпываются, а своего производства нет (а если б и было, то россияне его бы уничтожили ракетно-бомбовыми ударами). И без поставок тех же американских артиллерийских систем и снарядов к ним, рано или поздно украинской артиллерии просто нечем будет стрелять.

2. Финансирование. Еще более острая проблема, чем поставки оружия. По оценкам украинского правительства дефицит бюджета во время войны составляет 5 млрд долларов в месяц. Или же 60 млрд долларов по году. Для понимания масштабов: утвержденный на 2022 год госбюджет Украины имел доходную часть в 47 миллиардов долларов (по курсу на начало года) – то есть, меньше, чем нынешний бюджетный дефицит (при том, что доходы бюджета после начала войны катастрофически упали). И взять деньги кроме как от Запада Украине больше негде. Резервов НБУ хватит на считанные месяцы. Не поможет даже если дефицит бюджета будет финансироваться за счет эмиссии гривны с девальвацией ее курса до 100 за доллар. Это не решит проблему критического импорта, от которого зависит Украина. То есть банально не за что будет покупать, например, топливо.

Другими словами, без поставок оружия и, главное, без финансирования дефицита бюджета Западом, Украина долго воевать с Россией не сможет. И это понимает РФ, пытаясь, очевидно, через свои каналы влияния в США и ЕС, побудить их давить на Киев с целью "принуждения к компромиссу".

И увеличения числа соответствующих заявлений не только со стороны отставных политиков Берлускони и Киссинджера, но и появление, например, "мирного плана" от Италии, а также редакционная статья в одной из самых влиятельных газет США Нью-Йорк Таймс, показывает, что зерна сомнений на Западе уже посеяны.

Слишком высока цена затяжной войны для мирового сообщества. И слишком отличаются исходящие из этого перспективы от того образа мира будущего, который создавался в последние годы лево-либеральным мейстримом Запада с его зеленым курсом, пацифизмом, открытым миром, критической расовой теорией и BLM.

Согласно этому образу мира будущего странам Запада нужно не возрождать в себе воинственный дух для противостояния России, а каяться за века угнетения колоний. Не затягивать пояса, а вводить безусловный доход. Не ограничивать закупки энергоносителей у РФ, а наоборот, увеличивать их, чтоб заменить уголь газом. Не выбрасывать россиян из мировой экономической системы, побуждая их выстраивать параллельную систему вместе с китайцами, а наоборот, интегрировать их как можно глубже.

Примечательно, что наиболее жестко на противостояние с Россией настроены ненавидимые левыми и либералами Джонсон и польские власти. А вот по Макрону, Шольцу и даже по Демпартии США есть определенные вопросы, по которым, вероятно, уже и работают россияне.

Именно поэтому такая жесткая реакция от украинских властей даже на первые намеки о компромиссах с Запада. Цена вопроса очень высока.

Впрочем, пока махина противостояния продолжает по инерции ехать вперед. Саммит лидеров Евросоюза, который пройдет 30-31 мая, пообещает дальнейшее вооружение и финансирование Украины на фоне российских "зверств, страданий и разрушений". Лидеры не станут призывать прекратить огонь в Украине.

Одновременно и немецкий канцлер Шольц продолжает призывать не дать Путину выиграть войну в Украине. Хотя с поставками оружия не торопится, чем вызывает критику в Украине.

Диалог более-менее прощупывается по вопросам вывоза зерна из Украины. Турция ведет переговоры с Украиной и Россией об открытии коридора, сообщают в Анкаре.

Напомним, в портах Украины застряли более 20 миллионов тонн зерна. О помощи в вывозе зерна из Украины сегодня сообщила немецкая железная дорога. Но вопроса это не решит - по суше это будет слишком медленно, и хлеб может пропасть.

Москва сегодня снова заявила, что готова не только выпустить украинское зерно, но и увеличить поставки своего - если с нее снимут санкции. Чего Запад пока обсуждать не намерен (хотя намеком вчера проскочило заявление Госдепа о том, что непродовольственные санкции сняты не будут - то есть другие могут и снять).

Но это вопросы зерна. Что же до перспектив закончить войну, то депутат Госдумы, генерал Владимир Шаманов, который командовал российскими войсками во время Второй Чеченской войны дал свой прогноз.

"Те, кто рассчитывали, что нас будут встречать с цветами, это одна из главных ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые пять суток", - заявил он.

Шаманов считает, что "сегодня мы преодолели эту составляющую". По его мнению, чтобы "до конца демилитаризировать Украину", России понадобится "от пяти до десяти лет".

"Денацификация", по его мнению, будет идти параллельно - то есть, видимо, на протяжении того же срока. Шаманов ее видит как "формирование власти, которая не запачкала себя с этими неонацистами". Но, признает депутат, "это сложно будет сделать".

На вопрос, видит ли он Украину в составе России генерал сказал так: "если сказать честно - а нужна ли она нам? Если не произойдет этих двух явлений ("демилитаризации" и "денацификации" - Ред.), то она нам не нужна".

Поставки оружия в Украину

Сегодня было несколько важных новостей о военных поставках Украине. Как говорят - одни "хорошие", другие "плохие".

Начнем с первых. Американские СМИ сообщили, что Украина получила от Запада штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-17 в виде запчастей - для незаметной доставки самолеты были разобраны в Восточной Европе.

Также сегодня появились фото итальянских самоходных гаубиц FH70 на передовой. Благодаря полуавтоматическому загрузчику снарядов, обученный экипаж может производить из такой пушки до шести выстрелов в минуту, практически через каждые 10 секунд.

Отметим, что скорострельность у российских аналогов не ниже.

Далее переходим к "плохим" новостям. Военная помощь из Германии тяжелым вооружением так пока и не поступила. Вчера Арестович обвинил именно Берлин в том, что Украина несет потери на Донбассе.

"Давайте скажем честно: Россия сейчас имеет в Украине тактический успех, который грозит перерасти на лисичанско-северодонецком направлении в оперативный. Чем это объясняется? Темпы ленд-лиза, на которые месяц назад мы рассчитывали, не оправдались. Не за счет американского или британского оружия, а за счет немецкого", - заявил советник Ермака в интервью Марку Фейгину.

Он напомнил, что оружие, за передачу которого проголосовал Бундестаг, в Украину так и не поступило.

"А если бы были приехали 50 "Гепардов", 100 "Мардеров", гаубицы и т. д., ситуация была бы далека от той, что есть сейчас. Фактически немецкая сторона затягивает передачу нам военной техники и косвенно виновата в том, что происходит на фронте", - заявил Арестович.

В целом Арестович вчера был настроен довольно скептично.

"Неприятная ситуация. Потому что мы проиграли сейчас российской армии по темпам. Российская сторона успела накопить резервы раньше, чем мы. Они ускоренно очень это делают: использовали все возможные силы и средства централизованного государства. И мы сейчас отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Возможным делает возврат российской армии на север нашей страны, усиление давления по линии Херсон - Запорожье", - сказал Арестович.

По его мнению, все это происходит на фоне "очень сильного раскола в украинском обществе, вызванного усталостью от войны, массой претензий друг к другу".

"Народ начал конкретно срываться друг на друга, конкретно истерить обвинениями... А давайте представим, что на это накладывается падение Северодонецка, попадание нашей группировки в окружение. Что начнется в нашем обществе?" - задал риторический вопрос Арестович.

Он спрогнозировал, что "эта фаза продлится месяц-полтора, пока не придет западная помощь по ленд-лизу".

"А пока положение на фронте будет усугубляться. Возможны и окружения, и оставления населенных пунктов, и тяжелые потери... Нас ждет очень тяжелый месяц депрессии, местами доходящей до паники, взаимных тяжелых обвинений, традиционного украинского срача, который кое-какие силы попытаются перевести в политический капитал", - считает Арестович.

Еще одна новость из разряда "зрады" - это информация о неформальной договоренности внутри НАТО не поставлять в Украину некоторые виды вооружений, о чем сообщило немецкое информагентство DPA.

Такие договоренности вызваны стремлением, чтобы риск прямой военной конфронтации между странами НАТО и Россией был сведен к минимуму.

"Есть опасения, например, что Россия может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры. Системы вооружения этого типа в Украину пока не поставлялись", - сообщает DPA.

В НАТО, комментируя эту тему, заявили, что все решения о поставках в конечном итоге являются делом отдельных государств-членов.

Однако, по словам дипломатов, они пока придерживались неформальных договоренностей — еще и потому, что в противном случае им пришлось бы опасаться, что они не получат полной поддержки своих партнеров по Альянсу в случае нападения России.

"По этой причине Польша, например, более двух месяцев назад воздержалась от поставок в Украину истребителей МиГ-29 советской разработки", - сообщает агентство.

Впрочем, как пишет DPA, анализ рисков при поставках вооружений в Украину постоянно обновляется. Соответственно, нельзя исключать, что в какой-то момент Киев получит и западные боевые танки и истребители.

Что происходит на оккупированных территориях

Сегодня Россия "официально" утвердила в Запорожье "глав военно-гражданских администраций".

"Главой" в Запорожской области стал бывший нардеп от "Оппозиционного блока" и Партии Регионов Евгений Балицкий, которому украинская прокуратура как раз сегодня объявила заочно подозрение в коллаборационизме. "Главой" Мелитополя - второго по населению города в регионе - назначена Галина Данильченко. Они давние политические соратники.

В Мелитополе сегодня уже провели "денацификацию" ранее декоммунизированной улицы.

Улицу имени теоретика украинского национализма Дмитрия Донцова переназвали в честь советского разведчика Павла Судоплатова, который убил лидера ОУН Евгена Коновальца, а также был одним из организаторов убийства Льва Троцкого.

Судоплатов, также как и Донцов, родом из Мелитополя. До 2016-го улица Донцова носила название улицы Профинтерна - Красного интернационала профсоюзов.

На территории Херсонской области заработали российские мобильные операторы, заявил назначенный Россией "глава администрации Херсонской области" Владимир Сальдо.

Также в регионе откроют пункты приема документов от желающих получить российское гражданство. Как сообщил заместитель Сальдо Кирилл Стремоусов, уже выбираются места для размещения этих пунктов.

Напомним, вчера Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей, а также "новых территорий ЛДНР". Им выдадут российский паспорт за три месяца.

Есть новости также из Мариуполя. Учебный год в школах будет длиться до 1 сентября, рассказал советник украинского мэра города Петр Андрющенко. По его мнению, оккупанты это делают, чтобы адаптировать детей к российской учебной программе.

"Детям все лето будут преподавать русский язык и литературу, историю России и математику на русском", - сообщил Андрющенко.

В Мариуполе для этого планируют открыть 9 школ, но для них, по данным советника, не хватает учителей - сейчас есть только 53 педагога (то есть по шесть на каждую школу).

В Украине этот вопрос озаботил "слуг народа". Депутат Юлия Гришина заявила, что украинским учителям, которые добровольно согласились учить детей по российским программам, будет грозить статья за коллаборационизм. По словам Гришиной, учитель, оказавшийся в такой ситуации, может приостановить образовательный процесс и сообщить о причине управлению образования.

В таком случае за ним сохранится рабочее место и зарплата, обещает нардеп. Средства на это в госбюджете, по ее данным, заложены.

Гришина завила, что работникам образовательной сферы запрещается добровольно сотрудничать с "мэрами", назначенными Россией. Но при этом, "уголовная ответственность не будет наступать, если учителей заставляют работать, и это сопряжено с угрозой жизни или здоровью".

Каким образом можно будет доказать, что учитель согласился выйти на работу в контролируемом Россией городе не добровольно, а "под угрозой жизни" - непонятно. Но, судя по всему, в случае необходимости, именно таким "форс-мажором" учителя и будут объяснять то, что согласились работать.

Но в целом это важная проблема - какое отношение украинского государства к тем гражданам, которые согласились работать в госсекторе под контролем россиян. Речь идет не только об учителях, но и о врачах, и о работниках коммунальных служб, например. Понятно, желание украинских властей минимизировать сотрудничество граждан с противником. Но очевидно, что многие, которые по тем или иным причинам не хотят или не могут уезжать из родных городов, на такое сотрудничество согласятся. В том числе, и просто, чтоб прокормить свои семьи.

И если угрожать им всем уголовными делами, это может расширить базу поддержки россиян на подконтрольных им территориях.