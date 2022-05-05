В последние дни многие говорят о грядущем переломе в войне. Украинские власти, да и на Западе, рассчитывают на артиллерийские системы, которые страны НАТО начали передавать Киеву.

Утверждается, что они на порядки превосходят российские аналоги. И после того как ВСУ их получат, они смогут даже перейти в контрнаступление и продиктовать Москве капитуляцию (как заявил на днях секретарь СНБО Данилов).

"Страна" собрала все западные гаубицы, которые поставляются или обещаны Украине, и сравнила их с российскими аналогами.

М777 против "Мста-Б"

Наиболее обсуждаемый вариант - пушка М777 Hovitzer британского производства. Она стоит на вооружении многих государств НАТО и от их имени поставляется Киеву.

Это самый распространенный вариант буксируемых гаубиц на Западе. И самые массовые поставки будут именно этих орудий - предполагается, что в Украину привезут до двух сотен единиц Hovitzer.

Дальность стрельбы обычного осколочного снаряда у них 24-30 километров. Активно-реактивного снаряда "Экскалибур" - 36-57 километров. Но пока неизвестно, сколько таких поставят Украине. Они дорогие. Не исключено, что большая часть помощи придется на обычные боеприпасы. Да и не все модификации этого орудия подходят под "Экскалибур".

Как и все натовские пушки, М777 имеет калибр 155 миллиметров. Ее предельная скорострельность составляет 7 выстрелов за минуту, нормативная - два выстрела.

Российский аналог самой массовой натовский гаубицы - 152-миллиметровая "Мста-Б". Ее дальность обычным осколочным снарядом - 24-29 километров.

Скорострельность у российской пушки - 7-8 выстрелов в минуту, как указано на сайте минобороны РФ.

Иными словами, если не брать снаряд "Экскалибур", то в целом обе пушки более-менее сопоставимы. Российская чуть выигрывает по скорострельности, британская - по калибру.

Самоходные гаубицы

Далее сравним по тем же показателям САУ, которые обещают передать Украине. Или уже передают.

По некоторым данным, в Украину поставлено 12 немецких самоходных гаубиц PzH 2000. Дальность стрельбы у них в зависимости от боеприпаса - 30-50 километров.

Также СМИ пишут о 12 французских САУ "Цезарь", имеющих дальность стрельбы порядка 42 километров.

Еще 18 САУ "Сюзанна" приедут из Словакии. Они стреляют на 30 километров обычным снарядом и на 40 - активно-реактивным.

Все эти орудия имеют по стандарту НАТО калибр 155 миллиметров.

Для сравнения, основная российская самоходка "Мста-С" имеет дальность стрельбы до 30 километров обычным снарядом и 37 - реактивным. Плюс 152-й калибр.

То есть в целом это оружие по ключевым параметрам несколько уступает западным аналогам.

Но, во-первых, таких САУ на вооружении у России более 500. Во-вторых, есть и другие крупнокалиберные самоходки. Например, "Гиацинт-С", стреляющий на 33 километра. Таких в запасе у России 950 штук.

Есть и крупнокалиберный, 203-миллиметровый "Пион" (он же "Малка"), бьющий на расстояние до 47 километров. У РФ таких 320 на хранении и боевом дежурстве.

Кроме того, у России есть 12 новых самоходок "Коалиция-СВ", разработанных в начале 2000-х годов и поставленных на вооружение семь лет назад. Эти 152-миллиметровые пушки бьют на расстояние до 80 километров, что не имеет аналогов среди поставляемых Украине комплексов.

Чем помогут Украине натовские пушки?

Итак, мы видим, что характеристики у западных аналогов действительному могут быть выше отдельных российских орудий. Но не на порядки.

К тому же на стороне РФ логистика и ремонтная база. Фронт сейчас находится либо вблизи российской границы, либо вдоль береговой линии на юге, которую Россия контролирует. И может снабжать свою армию как сухопутным, так и морским способом (через Мариуполь, Бердянск и Крым).

Поэтому подвоз боеприпасов и орудий будет в теории более простым, чем в Украине, которой нужно доставлять технику с западной границы под ударами российских ракет.

Такой риск может быть и с морскими перевозками РФ - особенно если украинскую авиацию британцы оснастят противокорабельными ракетами Brimstone. Но сухопутная граница пока что более надежно защищена.

Также россияне смогут быстрее отводить свою технику на ремонт. А значит, у них артиллерия будет быстрее возвращаться в строй.

Еще ограничитель - натовскую технику нужно будет еще освоить, тогда как российские артиллеристы имеют многолетний опыт пристрелки своих орудий. И, наконец, пока не решен вопрос российских ракетных и авиаударов по украинским огневым точкам.

Иными словами, подавляющего преимущества над российской артиллерией западные поставки скорее всего не дадут.

Однако их значение (и очень большое значение) в другом. А именно - в переходе Украины на натовские калибры. И это очень важный момент.

В Украине много пушек еще советского производства и советских же калибров. И именно сейчас они и используются против таких же орудий на вооружении у России.

Однако с ними есть одна большая проблема - снаряды. Сохранившиеся еще с советских времен их запасы быстро исчерпываются, их масштабное производство в Украине не налажено (и в условиях войны не может быть налажено, так как его противник уничтожит ракетами). Отсюда возникает угроза "снарядного голода" для украинской армии (который местами уже ощущается).

Поэтому переход на орудия западных калибров - логичный стратегический шаг командования украинской армии, так как боеприпасы к ним будет производить и поставлять Запад. Что позволит украинской армии в перспективе решить проблему с боеприпасами даже если война затянется на месяцы или годы.

Но тут много значит вопрос скорости и масштабов поставок, а также их безопасности - оружие придется вести через всю Украину с риском попасть под удары России.