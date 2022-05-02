Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что мирного договора с Россией не может быть - возможна только ее капитуляция.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Данилов полагает, что война не закончится быстро. Также он сказал, что перелом в войне еще не произошел, но он обязательно произойдет, учитывая объемы помощи, которые поступают в Украину.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.